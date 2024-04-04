В Москве бойца ММА осудили за хранение пистолета

Tекст: Алексей Дегтярев

Спортсмена признали виновным по статье «Незаконное хранение оружия», его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на приговор.

В таком же преступлении признан знакомый атлета, которого приговорили к такому же сроку лишения свободы.

Оба обвиняемых заказали через интернет охолощенный вариант пистолета «Глок» и переделали его под боевое оружие.

Муртазалиев и его приятель признали вину. Они заявили, что покупали охолощенное оружие, но не знали, что оно переделано под стрельбу боевыми патронами.

В ходе обыска в квартире второго осужденного нашли множество ножей, муляжи гранат, телескопические дубинки, автомат с патронами и электрошокер.