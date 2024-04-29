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    16 комментариев
    29 апреля 2024, 19:49 • Новости дня

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а мобилизация необученных новобранцев не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту* (признан иноагентом).

    Он отметил, что ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

    По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

    Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

    Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    28 апреля 2024, 20:26 • Новости дня
    Умер украинский историк Петр Толочко
    Умер украинский историк Петр Толочко
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонник единства трех славянских народов, украинский историк, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом, рассказал источник в окружении ученого.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

    Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

    Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

    «Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

     «Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    «Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

    Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.

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    29 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    @ CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека во время военного положения, сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета Европы.

    Как говорится в документе, в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьямиКонституции Украины, могут  ограничиваться на период военного положения, передает Ura.RU.

    Там указано также, что права лиц могут быть ограничены  в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения.

    В тексте имеются в виду статьи о тайне переписки, свободе перемещения, неприкосновенности жилья, невмешательстве в личную и семейную жизнь и других.

    Ранее Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека.

    Коментарии (26)
    29 апреля 2024, 15:56 • Новости дня
    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву

    Столтенберг: НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине

    НАТО увидело на фронте «последствия невыполнения обещаний» по поставкам оружия Киеву
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

    По его словам, страны НАТО не поставили обещанное, при этом США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а союзники в Европе не поставили обещанное количество снарядов, и сейчас заметны серьезные последствия этого на фронте, передает ТАСС.

    Как сообщило украинское издание «Общественное. Новости», Столтенберг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне и инициативу о создании специального фонда финансовой поддержки Украины в размере 100 млрд евро сроком на пять лет.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 10:43 • Новости дня
    Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на десять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на следующие десять лет.

    Как отреагировал Маск на сообщение американского предпринимателя Дэвида Сакса, написавшего, что Украина работает над соглашением о безопасности с США на следующие десять лет, такие действия являются безумием и приведут к вечной войне, передает ТАСС.

    Ранее украинский глава Владимир Зеленский заявил, что Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед.

    Коментарии (8)
    29 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

    По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    @ IMAGO/Juergen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что если Россия победит, НАТО придется говорить о большем количестве денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Столтенберг ранее заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.

    Напомним, генсек блока приехал в Киев с необъявленным визитом.

    Коментарии (18)
    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    28 апреля 2024, 21:58 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киеве

    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Звук взрыва раздался в Киеве, в Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Издание пишет, что в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога, но в  Киеве ее не объявляли, передает ТАСС.

    Ранее российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    28 апреля 2024, 21:20 • Новости дня
    Командиры ВСУ предрекли поражение Киева в октябре

    Blick: Многие командиры ВСУ перестали верить в победу Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские командиры заявили, что сценарий поражения Киева становится все более вероятным, несмотря на помощь США, Украина потеряет весь Донбасс уже осенью, сообщило швейцарское издание Blick.

    Командиры ВСУ уверены, что в октябре после полной потери Киевом Донбасса конфликт будет заморожен. По их словам, после назначения Александра Сырского военных отправляют на задания без боеприпасов и необходимого количества людей, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие уверены, что поражение Киева неизбежно из-за нехватки личного состава, задержки с поставками помощи от Запада и произвола командования.

    Ранее главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    До этого украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая.

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    29 апреля 2024, 08:17 • Новости дня
    Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины

    ГУР Украины: Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе мессенджер ГУР.

    В ГУР назвали такое решение сервиса «необоснованным», передает РИА «Новости».

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения.

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    29 апреля 2024, 17:49 • Новости дня
    На Украине озадачились вопросом защиты F-16 на аэродромах от ударов России
    На Украине озадачились вопросом защиты F-16 на аэродромах от ударов России
    @ Bernd Wastneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине военные пытаются разработать план защиты на аэродромах истребителей F-16 от ударов сил России, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш.

    Он отметил, что необходимы большие средства, если говорить о создании подземных укрытий для F-16, также для этого необходимо время. В связи с этим на данный момент разрабатываются другие методы и варианты размещений истребителей, сообщает ТАСС.

    Евлаш подчеркнул, что F-16 будут размещать рассредоточено на разных типах взлетных полос и аэродромов.

    Ранее стало известно, что Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16. Кроме того, правительство Бельгии утвердило 25-й пакет военной помощи Украине, в который вошли средства на обслуживание самолетов F-16.

    Коментарии (9)
    29 апреля 2024, 15:13 • Новости дня
    В Одессе на форме военкома заметили нацистскую символику

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, на котором трое украинских военкомов попытались силой затолкать мужчину в микроавтобус, на форме одного из сотрудников военкомата была видна нацистская символика, инцидент произошел в Одессе, сообщает издание «Страна» в Telegram-канале.

    На шевроне у одного военкома заметили изображение орла, похожее на герб нацистской Германии. На кадрах видно, что военкомам не удалось затолкать мужчину в автомобиль, ему удалось убежать, когда, судя по кадрам, к автобусу начали подходить другие граждане, выражая возмущение в связи с применением силы.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    Зеленский: Украина ведет переговоры с США о поддержке на десять лет вперед

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина и США разрабатывают двустороннее соглашение о безопасности на десять лет вперед, рассказал украинский глава Владимир Зеленский.

    Как подчеркнул Зеленский, Украина и США ведут работу над двусторонним соглашением о безопасности, обсуждая  основы безопасности и взаимодействия, передает Ura.RU.

    Зеленский добавил, что ведутся работы над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки наследующие десять лет, в частности, ожидается финансовая, военная и политическая поддержка.

    Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что  Зеленский врет, заверяя союзников в том, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт.

    Коментарии (8)
    29 апреля 2024, 12:32 • Новости дня
    Чат-боты ГУР Украины и СБУ в Telegram разблокировали

    Чат-боты ГУР Украины и СБУ в Telegram снова заработали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что Telegram разблокировал чат-боты, собирающие для разведки данные на перешедших под контроль России территориях.

    Согласно сообщению центра, чат-боты были заблокированы менее суток, речь о ботах ГУР и СБУ, пишет «Коммерсант».

    Ранее сообщалось, что Telegram заблокировал чат-боты ГУР Украины.

    Коментарии (2)
    29 апреля 2024, 13:06 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники

    Замкомбата Онуфер: Украине не хватает запчастей для ремонта западной техники

    В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники
    @ Markiian Lyseiko/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замкомбата 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер заявил, что Украине критически не хватает запчастей для ремонта западной техники, из десяти машин может ездить лишь пять.

    По его словам, недостаток ремонтных комплектов на натовскую технику является проблемой и поэтому из десяти машин может ездить только пять – нет гусениц. Онуфер добавил, что разные модификации техники имеют разные гусеницы, поэтому оперативно ремонтировать их получается не всегда, передает РИА «Новости».

    Он сообщил также, что пораженную технику используют как "донора" для других машин. Таким образом из трех нерабочих получается сделать одну-две рабочие машины.

    Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что более десяти единиц подбитой или почти сгоревшей техники ВСУ, включая танки Abrams, будут эвакуированы из-под Авдеевки.

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      15 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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