МИД: Зеленский меняет жизни украинцев на деньги американских налогоплательщиков

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, СМИ этих стран не рассказывают, куда идут деньги налогоплательщиков на самом деле, передает ТАСС.

Также Захарова отметила, что Украина для Зеленского стала способом расплаты жизнями украинцев за те бонусы деньгами и услугами, которые он получает.

Дипломат пояснила, что позднее значительная часть из этих средств возвращается обратно на соответствующие счета, в соответствующие руки тех, кто им на Западе все это устраивает.

Спикер МИД добавила, что Украина для Зеленского – «джунгли», а украинцы – расходный материал для обеспечения интересов «их так называемого райского сада».

Ранее Захарова заявила, что большая часть средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине, пойдет на развитие американского ВПК и «создание десятков тысяч могил» на украинской территории.