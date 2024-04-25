Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).5 комментариев
МИД: Зеленский меняет жизни украинцев на деньги американских налогоплательщиков
Украинский президент Владимир Зеленский меняет жизни украинцев на деньги американских налогоплательщиков и жителей стран НАТО, только они не имеют понятия, за что платят, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, СМИ этих стран не рассказывают, куда идут деньги налогоплательщиков на самом деле, передает ТАСС.
Также Захарова отметила, что Украина для Зеленского стала способом расплаты жизнями украинцев за те бонусы деньгами и услугами, которые он получает.
Дипломат пояснила, что позднее значительная часть из этих средств возвращается обратно на соответствующие счета, в соответствующие руки тех, кто им на Западе все это устраивает.
Спикер МИД добавила, что Украина для Зеленского – «джунгли», а украинцы – расходный материал для обеспечения интересов «их так называемого райского сада».
Ранее Захарова заявила, что большая часть средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине, пойдет на развитие американского ВПК и «создание десятков тысяч могил» на украинской территории.