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В Грузии предложили Евросоюзу помощь в сохранении традиционных ценностей
Лояльная властям парламентская партия «Сила народа» в четверг предложила Евросоюзу помощь в «избавлении от агентократии и сохранений традиционных ценностей», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении партии подчеркивается, что «Европе жизненно необходим опыт Грузии» по данным вопросам, в ином случае же «нет никакой ценности у Европы лишь как у географического пространства».
«Нам нужна Европа, которой управляют настоящие политические лидеры... а не Мишель, Макрон и Шольц. Мы не хотим Европу без европейцев», – сказано в заявлении.
«Сила народа» также заявляет, что Грузии «не нужна Европа без христианства и христиан, не нужна Европа, в которой возможен выбор пола, а половая жизнь не имеет никаких моральных ограничений».
«Мы хотим Европу, которая уважает свой суверенитет, идентичность, знает цену демократии и справедливости, чести и христианской морали», – отмечено в заявлении.
«Сила народа» прогнозирует членство Грузии в ЕС «через несколько лет», отмечая при этом, что «мечта каждого в Грузии» увидеть это объединение вернувшимся на политические, экономические и культурные вершины.
При этом в партии отметили, что европейская бюрократия, скорее всего, в октябре в связи с выборами в парламент Грузии откажет Тбилиси начать переговоры по членству в ЕС, чтобы «оказать воздействие на итоги голосования» и стимулировать тем самым революционные процессы в Грузии.