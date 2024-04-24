Посол: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

Посол Антонов: Решение США о поставках оружия Киеву ставит крест на судьбе Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

США сделали выбор в пользу войны, Америка «встала на сторону зла и поддержала фашизм», сказал Антонов, передает ТАСС.

Этот выбор также был сделан в пользу «жадного и ненасытного» военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, так американская администрация «приносит в жертву жизни простых людей», подчеркнул он.

Политики США «фактически ставят крест на судьбе целого государства, которое используется как таран против России», сказал дипломат. Посол отметил, что помощь из США «не спасет» украинского президента Владимира Зеленского, новое оружие будет уничтожено, «задачи и цели СВО будут выполнены».

Напомним, Байден подписал пакет законов, направленный в том числе на военную помощь Украине. Пентагон сообщил, что в числе поставок есть зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley, боеприпасы для переносных ЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.