Путин призвал обсудить планы защиты регионов от паводков в будущем

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков он отметил, что нужно «в дальнейшем еще раз собраться в более широком составе и обсудить весь комплекс вопросов, связанных с предотвращением и защитой населенных пунктов от паводков».

«Как мы видим, системные, организационные и управленческие проблемы здесь есть», – передает слова Путина ТАСС.

Глава государства считает, что «нужно четко определить, какие меры здесь необходимо принять Федерации, регионам, местным властям, в том числе <…>, насколько отвечают установленным требованиям существующие гидротехнические сооружения, как реализуются программы строительства, обновления и содержания дамб и других инженерных объектов для защиты территорий от негативного воздействия вод».

Ранее Путин заявил, что самая сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской области.