Открыт прием заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»

Сильнейшие школьники получат путевки в МДЦ «Артек». Подать заявку могут российские граждане от 14 лет на сайте проекта с 24 апреля до 30 июня 2024 года (школьники – до 3 июня), сообщается на сайте общества «Знание».

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке филиалов общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик лекций, одна из них – «семейные ценности» – приурочена к Году семьи в России.

Решение о допуске в финал примет экспертный совет. Конкурсанты выступят перед ним в онлайн-формате с ноября по декабрь.

«За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность. Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году», – сказал гендиректор общества Максим Древаль.

Отбор в номинации «Школьники» завершится уже в июле: конкурсантов ждут обучение публичным выступлениям, подготовка презентационных материалов и собеседование с экспертами. 175 финалистов отправятся в профильную смену «Знание.Лектор» в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября 2024 года.

Участники «Знание.Лектор» могут получить партнерские призы, выполняя дополнительные задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.