Анонсировано большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

Песков анонсировал большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

Tекст: Алексей Дегтярев

Совещание пройдет в середине дня, речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сказал Песков, передает РИА «Новости».

На совещании будут все профильные руководители правительства и главы регионов.

Там по видеосвязи выступят главы тех муниципальных районов и образований, где принимаются усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений.

Также у главы государства на среду запланировано «много непубличных встреч».

Кроме того, представитель Кремля анонсировал выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.