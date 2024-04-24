Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.21 комментарий
Анонсировано большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков
Песков анонсировал большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков
В среду у президента Владимира Путина запланировано большое совещание по ликвидации последствий паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание пройдет в середине дня, речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сказал Песков, передает РИА «Новости».
На совещании будут все профильные руководители правительства и главы регионов.
Там по видеосвязи выступят главы тех муниципальных районов и образований, где принимаются усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений.
Также у главы государства на среду запланировано «много непубличных встреч».
Кроме того, представитель Кремля анонсировал выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.