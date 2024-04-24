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    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 12:55 • Новости дня

    Анонсировано большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

    Песков анонсировал большое совещание Путина по ликвидации последствий паводков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду у президента Владимира Путина запланировано большое совещание по ликвидации последствий паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в середине дня, речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    На совещании будут все профильные руководители правительства и главы регионов.

    Там по видеосвязи выступят главы тех муниципальных районов и образований, где принимаются усилия для минимизации и ликвидации последствий наводнений.

    Также у главы государства на среду запланировано «много непубличных встреч».

    Кроме того, представитель Кремля анонсировал выступление Путина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

    21 апреля 2024, 15:50 • Новости дня
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    Blick: Президент Швейцарии написала Путину письмо после переизбрания
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Ольга Иванова

    Вскоре после переизбрания российского лидера Владимира Путина президент Швейцарии Виола Амхерд направила ему письмо, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, пишет швейцарское издание Blick.

    Со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта издание сообщает, что письмо стало «призывом к диалогу в трудные времена», передает РИА «Новости».

    Президент Швейцарии подчеркнула, что уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН, должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

    При этом утверждается, что в письме Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, но не поздравила Путина с переизбранием.

    В марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей.

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    22 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с ветеранами-строителями БАМа.

    Путин назвал БАМ воплощением колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. По его словам, они осуществили уникальный проект, равных которому не было в мировой истории, передает ТАСС.

    «Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», – подчеркнул президент.

    Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.

    Коментарии (34)
    23 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Инаугурацию Путина назначили на 7 мая

    Клишас: Инаугурация Путина состоится 7 мая

    Инаугурацию Путина назначили на 7 мая
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая, накануне сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

    «У нас инаугурация [президента] 7 [мая]. Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6-го», – сказал Клишас на заседании комитета, передает ТАСС.

    Согласно закону, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах. В 2018 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.

    Напомним, в марте Путин победил на президентских выборах, за него проголосовали 87,28% избирателей. В середине апреля ему вручили удостоверение президента России на новый срок полномочий.

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    23 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа
    Путин обозначил задачи по дальнейшему развитию БАМа
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год, заявил президент России Владимир Путин.

    «В этом году мы запускаем очередной, уже третий по счету этап развития БАМа и Транссиба, повышаем пропускную способность Восточного полигона железных дорог. Такое стратегическое решение принято, необходимые нормативные документы правительством выпущены. Конечно, теперь дело за практической реализацией. Но по сути дела работа-то уже идет», – сказал глава государства на церемонии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа, его слова приводит сайт Кремля.

    При реализации проекта задействуются передовые технологии и инженерные решения, отметил Путин. Будет сформирован дополнительный спрос на продукцию отечественных машиностроительных и металлургических предприятий, на услуги строительного комплекса и других отраслей, добавил он.

    БАМ планируется сделать полностью двухпутной магистралью, введя в строй более 300 инфраструктурных объектов, в том числе дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур, сообщил Путин.

    По словам президента, в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 млн тонн в год. «Это позволит более широко осваивать природные ресурсы в «зоне притяжения» БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России», – сказал он.

    Особое внимание будет уделено связанных с БАМом населенных пунктов, подчеркнул Путин. «Столицы» БАМа – Тында и Северобайкальск – получат долгосрочное развитие на основе мастер-планов.

    Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее развитие БАМа позволит увеличить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы. «Уверен, мы обязательно реализуем все намеченные планы, сделаем это на благо России и нашего народа», – сказал он.

    Ранее Путин отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.

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    22 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе

    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе

    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия является основополагающей страной в плане обеспечения региональной безопасности на Кавказе, от взаимодействия Москвы и Баку зависит многое, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Как сказал Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня встреч лидеров двух стран, в Баку рады тому, как они решаются, передает ТАСС.

    По его словам, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, и от взаимодействия между Россией и Азербайджаном зависит очень много.

    Ранее Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен развитием связей Баку и Москвы.

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    22 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин: Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов
    Путин: Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Торговые отношения между Россией и Азербайджаном активно развиваются, товарооборот между двумя странами достиг 4 млрд долларов, а инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    Путин отметил, что отношения двух стран «находятся на высоком уровне, развиваются». «У нас растет товарооборот – достиг уже более 4 млрд долларов, 6 млрд долларов <…> инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана», – цитирует Путина ТАСС.

    «Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества – и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре… Некоторые из них на слуху», – рассказал Путин.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.

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    22 апреля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин отметил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа
    Путин отметил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа
    @ Виктор Мариковский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и строителями БАМа выразил благодарность за вклад, который его отец Гейдар Алиев сделал в строительство этой магистрали.

    Российский глава государства отметил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Российский лидер напомнил, что отец нынешнего главы Азербайджана – Гейдар Алиев – внес вклад в строительство БАМа. Алиев-старший в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством этой железнодорожной магистрали.

    «По сути, он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку. Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    «Азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два поселка с вокзальными комплексами – Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и Якутии», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин заявил, что разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу.

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    23 апреля 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения
    Путин: БАМ стал стратегическим транспортным коридором глобального значения
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе торжественного мероприятия, посвященного 50-летию начала строительства БАМа, отметил, что БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока.

    «БАМ сыграл огромную роль в освоении Восточной Сибири и Дальнего Востока, нашего Севера, позволил ввести в оборот богатейшие месторождения угля, железной руды, олова, золота, меди, молибдена, нефти и газа, задействовать эту мощную сырьевую базу для работы комбинатов, заводов, фабрик, для долгосрочного развития отечественной промышленности», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Он также отметил, что «на рубеже столетий БАМ помог открыть для российской экономики рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транзитный маршрут для всей Евразии, в единой связке с Транссибом стал по-настоящему стратегическим транспортным коридором не только национального, но и глобального значения».

    Ранее Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали.

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    22 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Путин пригласил все заинтересованные страны к развитию транспортного коридора Север – Юг

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия приглашает к участию в развитии международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг все заинтересованные страны, заявил президент России Владимир Путин, который вместе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым проводит встречу с ветеранами-строителями БАМа.

    «Как и БАМ, который стал подлинно всесоюзной стройкой, был призван служить интересам всех республик [Советского] Союза, транспортный коридор Север – Юг должен стать примером самой широкой международной кооперации. Мы приглашаем все заинтересованные государства к участию в этом проекте», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам Путина, МТК своим масштабом напоминает БАМ. «Фактически он соединяет Северный морской путь с Персидским заливом», – добавил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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    22 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Кремль: Путин вручит награды за строительство БАМа

    Кремль: Путин примет участие в мероприятии по случаю 50-летия с начала строительства БАМа

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин во вторник, 23 апреля, примет участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщили в Кремле.

    В анонсе, размещенном в Telegram-канале Кремля, говорится, что глава государства вручит государственные награды представителям транспортной отрасли, которые внесли весомый вклад в строительство БАМа.

    Ранее Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.

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    23 апреля 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин рассказал о планах по развитию связанных с БАМом населенных пунктов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти уделят отдельное внимание улучшению качества жизни в населенных пунктах, которые связаны с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), заявил президент России Владимир Путин на церемонии, посвященной 50-летию начала строительства магистрали.

    «Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населенных пунктах, завязанных на БАМ. В том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа – Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Глава государства отметил, что дальнейшее развитие БАМа позволит нарастить экспортные и транзитные возможности России как важнейшего звена евразийской транспортной системы.

    Ранее Путин вручил награды строителям БАМа.

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    23 апреля 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин вручил награды строителям БАМа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ), церемония проходит в Государственном Кремлевском дворце на вечере, посвященном полувековому юбилею с начала строительства магистрали.

    Золотую Звезду Героя Труда Российской Федерации от главы государства получил мастер дорожной Ургальской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала РЖД Сергей Нечаев. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоен руководитель Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество» Ефим Басин, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается генеральному директору РЖД Олегу Белозерову, сообщает ТАСС.

    Также Путин вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За доблестный труд», Александра Невского, Почета и Дружбы. Так, советник министра транспорта РФ и гендиректора РЖД Геннадий Фадеев, в 1990-х и в начале 2000-х занимавший пост министра путей сообщения РФ, награжден орденом Александра Невского, а подполковник железнодорожных войск Минобороны РФ Алексей Волков – орденом «За военные заслуги». Ордена «За доблестный труд» вручены двум коллективам: акционерного общества «Бамтоннстрой – Мост» и ООО «Группа компаний 1520».

    Ранее Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.

    Коментарии (0)
    22 апреля 2024, 13:33 • Новости дня
    Пескова спросили о письме президента Швейцарии Путину

    Песков не стал комментировать письмо президента Швейцарии Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не комментирует информацию СМИ о письме президента Швейцарии Виолы Амхерд российскому лидеру Владимиру Путину.

    Представитель Кремля заверил, что ответит на вопрос, как только у него появятся точные данные, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что вскоре после переизбрания Путина президент Швейцарии направила ему письмо, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

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    23 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с новым председателем Верховного суда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Глава государства поздравил ее с назначением на пост.

    «Прежде всего поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось: Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная даже не должность – важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, он попросил Подносову уделить этому повышенное внимание. Кроме того, президент попросил разобраться с загруженностью судов в стране.

    В свою очередь председатель ВС поблагодарила президента за оказанное доверие в связи с назначением. Она подчеркнула, что занять пост после предыдущего руководителя Верховного суда Вячеслава Лебедева – большая ответственность.

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    23 апреля 2024, 10:47 • Новости дня
    Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
    Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно.

    Указ опубликован на сайте Кремля.

    Напомним, Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного. В Кремле произошедшее назвали большой трагедией, отметив, что ВСУ сознательно атакуют российских журналистов.

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