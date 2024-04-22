Взрывы прогремели в Харькове

После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.10 комментариев
После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.10 комментариев
Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.5 комментариев
То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.9 комментариев
Эксперт Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием
Вопрос эскалации конфликта уже решен, заявил Ионов в комментарии Ura.ru.
В настоящее время идут приготовления к мобилизации на Украине, отметил эксперт.
Украинская сторона, по его словам, намеревается провести контрнаступление, по итогам которого утратит всяческий военный потенциал.
Аналитик считает, что стоит ожидать серьезного обострения на фронтах. Против России будет применяться в большом количестве современное оружие, и никто на Западе не будет этому препятствовать, подчеркнул Ионов, отметив, что западные страны, напротив, будут помогать испытывать это оружие и организовывать антироссийские операции.
По его словам, военные советники из США и Европы помогают Украине осуществлять любые атаки на Россию. «Победа в любом случае будет за Россией», – уверен Ионов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила решение Палаты представителей Конгресса США о выделении средств Украине на военные нужды, назвав его «банальным воровством» российских активов.
Конгрессвумен Грин назвала спикера Палаты представителей предателем США из-за законопроекта о помощи Украине
Конгрессвумен выразила уверенность в том, что «спикерство Джонсона закончено». По ее словам, если Джонсон не покинет пост сам, «его отстранят». Она обвинила спикера в том, что он продвигает политику Демократической партии и президента США Джо Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов. В ходе двухпартийного голосования 210 демократов и 101 республиканец проголосовали за, а 112 республиканцев – против.
«Проблемы с середины мая будут», – передает его слова ТАСС.
По словам Буданова, сложная ситуация будет как на поле боя, так и во внутренней политике. Трудный период продлится также в июне.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Бахмутском (Артемовском) и Покровском (Красноармейск) направлениях.
Во-первых, США пошли на откровенную кражу, их решение является неправовым, написал он в Telegram.
По мнению Володина, такой шаг подорвет доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Закон разрушает принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система. Также спикер ГД отметил ущерб, который будет нанесен мировому праву.
«У нашей страны теперь есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам», – подчеркнул он.
Во-вторых, в США находится только 5-6 млрд долларов России из заблокированных по всему миру 280 млрд долларов. Основная часть активов (210 млрд евро) заморожена в Евросоюзе.
США приняли закон о конфискации активов, чтобы вынудить ЕС пойти на аналогичный шаг, который разрушительно скажется на европейской экономике.
В-третьих, принятие закона указывает на то, что Вашингтон уже не верит в победу Украины, поэтому готов давать деньги только в кредит, который Киеву придется возвращать, либо не свои, когда речь идет о передаче российских активов.
Напомним, 20 апреля палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета
Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».
По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.
Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове
По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».
Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.
Застреливших полицейского под Винницей солдат ВСУ задержали в Одесской области Украины
Сообщается, что военные – отец и сын – собирались «сбежать», а на полицейских напали, так как «перевозили боевые гранаты», в чем «признались во время задержания». После убийства полицейского они прятались в заброшенном здании в Одесской области, собираясь позднее уехать с Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, сообщалось, что отец и сын служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В Винницкой области Украины правоохранители попросили мужчин открыть ящики, которые были в багажнике их машины, но военные напали на полицейских.
Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.
Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.
Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.
О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».
Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.
В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском языке
Женщина рассказала в соцсетях, что ее сыну нанесли «сильные удары в пах», в результате чего образовалась гематома и разрыв, потребовавшие оперативного вмешательства. «Проблема [также] с ногой. С той стороны она так и остается сильно распухшей», – передает ее слова ТАСС.
По словам матери, травму сын скрывал десять дней, пока она сама случайно не заметила. Она также сообщила, что перед избиением ее сына запугал помощник учителя.
В комментариях к посту матери пользователи пишут, что травля ребенка могла быть вызвана его русскоязычной речью или просмотром мультфильмов на русском языке.
Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.
Генеральный конструктор НПП «Герань» Жуков сообщил об использовании в зоне СВО оснащенного ИИ подавителя дронов
Жуков сказал, что сейчас у «Гюрзы» нет аналогов, в «работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта». Он пояснил, что подавитель дронов сам определяет «частоты гашения», передает ТАСС.
Внедрение ИИ Жуков счел эффективным. По его словам, «Гюрза» автоматически реагирует на украинские БПЛА, «исключая посторонние сигналы и шумы». Когда сигнал БПЛА пропадает, подавитель дронов автоматически прекращает подавление.
«Гюрза» весит 25 кг, действует на дистанции 1500 м (в зависимости от условий) и в 10 частотных диапазонах.
Напомним, в России создана комплексная система защиты объектов от дронов «Ступор», способная своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами.
Bloomberg: Новая помощь Украине от США едва ли может переломить ход конфликта
Новая помощь стала для ВСУ «спасательным кругом», но «сама по себе ситуация на поле боя не изменится», передает ТАСС выводы агентства.
По мнению научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Киеву потребуются дополнительные поставки американского вооружения, если он рассчитывает на нечто большее, чем просто замедлить темпы наступления российских войск.
Однако выделение еще одного пакета помощи Украине в 2025 году или позже станет «непростой задачей» для США из-за противодействия республиканцев в Конгрессе, полагает специалист.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден пытается затянуть конфликт на Украине до выборов главы американского государства, чтобы сохранить власть.
Bild: ФРГ хочет отправить Киеву 400 бронемашин, но отстает от графика поставок из-за США
Как сообщило издание, речь идет о бронемашинах производства компании FFG, стоимость контракта составляет 315 млн евро, передает ТАСС.
Bild сообщает, что изначально планировалось отправить 100 единиц техники в 2024 году, но затем сроки сдвинулись с января на май, хотя и новый план соблюсти не получится, поскольку производитель использует для оснащения машин компоненты, которые производятся в США. При этом США не успели выдать сертификаты для таких запчастей.
Ранее в ВСУ не смогли назвать сроки поставки обещанной Германией системы Patriot.
По его словам, Европа очень медленно наращивала производство оружия и боеприпасов, а так как ситуация на поле боя ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют, возможно, даже до истечения срока президентства Джо Байдена, передает ТАСС.
Михта добавил, что без перевооружения Европы НАТО просто обрекает себя на провал, и если ЕС не потратит деньги на расширение своей оборонно-промышленной базы, это будет чревато неприемлемым риском.
Ранее Politico предрекло обрушение фронта ВСУ летом.
Власти Киева собрались закрыть станции метро «Почайна» и «Тарас Шевченко»
Речь идет о станциях «Почайна» и «Тарас Шевченко», которые требуют ремонта «не из-за изношенности», а «из-за трещин и просачивания влаги», передает ТАСС со ссылкой на украинске СМИ.
Источник признал, что «грунтовые воды, осадки, а в результате – разрушение» грозят не только указанным станциям.
Кроме того, по его словам, «Почтовая площадь» сталкивается с высокой нагрузкой из-за автомобильного трафика, незавершенной транспортной развязки и офисных новостроек.
Напомним, в декабре на синей ветке метро в Киеве закрыли шесть станций из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В марте начальника КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского СМИ уличили в коррупции, он написал заявление об увольнении.