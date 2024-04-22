Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в бесповоротном изменении геополитического мироустройства с однополярного на многополярный.0 комментариев
Стартовала процедура оценки проектов Фонда президентских грантов
Стартовала процедура оценки завершившихся в 2023 году проектов Фонда президентских грантов
Независимой оценке подлежат более 4 тыс. проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и реализованных до конца 2023 года. В оценке участвуют независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, люди с активной жизненной позицией и благополучатели поддержанных проектов.
Оценка позволяет выявить наличие реальной пользы, конкретного социального эффекта от реализации проектов, определить, насколько качественно они были выполнены. По итогам процедуры все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Из числа успешных будут выбраны 100 лучших. Методика подробно описана в положении о порядке оценки результатов проектов, размещенном в разделе «документы» на сайте фонда президентскиегранты.рф. Оценить инициативы и оставить свои комментарии можно до 20 июня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Напомним, Фонд президентских грантов проводит независимую оценку результатов проектов с 2019 года. Уже оценены 21 364 проекта, реализованные в период с сентября 2017 по декабрь 2022 года: 80,7% инициатив признаны реализованными успешно, 15,7% – удовлетворительно, 3,6% – неудовлетворительно; 500 проектов определены лучшими (по 100 проектов для каждого годового цикла оценки в 2019–2023 годах).
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении некоммерческой организации в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Также полученные оценки, комментарии, отзывы влияют на шансы организации получить поддержку в будущих конкурсах фонда.