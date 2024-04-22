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Военкомат Киева подтвердил рассылки повесток умершим украинцам
Повестки умершим в Киеве объяснили тем, что граждане не обновляют данные в военкомате
Киевский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) заявил, что рассылка повесток умершим гражданам происходит, поскольку украинцы не обновляют данные в военкомате.
Военкомат подтвердил, что повестка на адрес умершего гражданина, о которой стало известно в Сети – «не единичный» случай, передает ТАСС.
ТЦК винит в этом самих граждан, которые «не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно» в военкоматах.
Украинские СМИ сообщали, что повестку прислали по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артем Франков.
Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации.