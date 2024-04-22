Военкомат Киева подтвердил рассылки повесток умершим украинцам

Повестки умершим в Киеве объяснили тем, что граждане не обновляют данные в военкомате

Tекст: Антон Антонов

Военкомат подтвердил, что повестка на адрес умершего гражданина, о которой стало известно в Сети – «не единичный» случай, передает ТАСС.

ТЦК винит в этом самих граждан, которые «не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно» в военкоматах.

Украинские СМИ сообщали, что повестку прислали по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артем Франков.

Напомним, 11 апреля Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации.