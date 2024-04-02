  • Новость часаЧисло пострадавших в результате атаки БПЛА в Татарстане выросло до семи человек
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    2 апреля 2024, 10:56 • Новости дня

    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям

    Tекст: Александра Юдина

    Москва призвала Сингапур пересмотреть позицию по антироссийским санкциям, назвав ее препятствием для развития двустороннего сотрудничества, следует из сообщения по итогам встречи замглавы МИД Андрея Руденко и постоянного секретаря МИД Сингапура Альберта Чау.

    По данным ведомства, Москва призвала партнеров из Сингапура пересмотреть действующую линию по приобщению к незаконным антироссийским санкциям, передает ТАСС.

    Напомним, в 13-й пакет санкций Евросоюза против России впервые включены компании из Гонконга. Также ЕС ввел санкции против компании из Таиланда и Сингапура, которые, по мнению Брюсселя, помогают России обходить санкции.

    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    1 апреля 2024, 18:07 • Новости дня
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    ВС России ударили по используемому ВСУ аэропорту в Кривом Роге
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге, с которого в понедельник были подняты в воздух самолеты и вертолеты Военно-воздушных сил Украины, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег из Днепропетровской области.

    По словам Лебедева, удар был нанесен в 16.45, произошел взрыв с повторной детонацией, передает РИА «Новости».

    «В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», – рассказал он.

    Ранее российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области.

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    31 марта 2024, 07:07 • Новости дня
    В Махачкале и Каспийские введен режим контртеррористической операции

    Силовики блокировали в Махачкале и Каспийские вооруженных террористов, введет режим контртеррористической операции

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные террористы заблокированы в нескольких квартирах жилых домов Махачкалы и Каспийска, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета России.

    «В Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», – приводит ТАСС сообщение НАК.

    Отмечается, что жители соседних квартир и домов эвакурованы.

    Ранее сообщалось, что террористы в «Крокусе» действовали по принципу украинских диверсионно-разведывательных групп, а события в «Крокус Сити Холле» не похожи на теракты, которые проводят исламские фундаменталисты, для которых высшая цель – погибнуть в борьбе с неверными.

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    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    2 апреля 2024, 08:10 • Новости дня
    ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что благодаря совместной работе с таможенниками пресекла попытку контрабанды взрывчатки иностранного производства с Украины в Россию через страны Евросоюза. Взрывчатые вещества были спрятаны в партии православных икон и церковной утвари.

    По данным представителей ФСБ, во время досмотра автомобиля на МАПП «Убылинка» в Псковской области сотрудники ФСБ обнаружили 27 самодельных бомб, 70 кг пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7, передает РИА «Новости».

    Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза взрывчатых веществ и боеприпасов.

    Также в ФСБ уточнили, что причастный к преступлению уже задержан. Представители службы заверили, что организаторов и соучастников привлекут к уголовной ответственности.

    Накануне ФСБ задержала потенциального террориста в Ростовской области.

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    1 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Военный эксперт заявил о панике в НАТО из-за российских ракет «Циркон»

    InfoBRICS: Российские ракеты «Циркон» заставили НАТО паниковать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Благодаря масштабному развертыванию ракет «Циркон» у России появилось больше возможностей для ударов по центрам принятия решений ВСУ, это вызвало панику в НАТО и Пентагоне, заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Перед Североатлантическим альянсом и Пентагоном возник вопрос, как обезопасить своих офицеров на Украине, поскольку на реагирование на удар «Цирконами» отводится всего лишь несколько минут, что делает эти ракеты особенно опасными, пишет Боснич, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

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    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня
    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

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    30 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полетная программа турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета для перевозчика на пролет над воздушным пространством Евросоюза.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристам, которые уже купили туры с этими чартерами, предложат полный возврат средств или альтернативный перелет через Москву или Петербург, передает РИА «Новости».

    «Согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», – добавили в АТОР.

    Застрявшие из-за отмены полетов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе туристы уже возвращаются в Москву. По данным Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

    Напомним, в конце марта 2024 года Евросоюз ввел запрет на полеты над своей территорией для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

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    30 марта 2024, 14:02 • Новости дня
    Southwind решил продолжить летать в Россию в обход воздушного пространства Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Попавшая под санкции Евросоюза авиакомпания Southwind сохранит рейсы в Россию, но они будут проходить в обход воздушного пространства Европы, сообщает источник в турецкой авиаиндустрии.

    Отмечается, что Southwind имеет обязательства и планы по дальнейшей работе. В частности, полеты в Россию сохранятся и будут выполняться по аналогии с рейсами других компаний, летающих из России в Анталью, передает ТАСС.

    По данным источника, такие рейсы будут более продолжительными, что может сказаться на цене билетов.

    Ранее сообщалось, что полетная программа турецкой авиакомпании в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета для перевозчика на пролет над воздушным пространством ЕС.

    Напомним, в конце марта Евросоюз ввел запрет на полеты над своей территорией для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

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    30 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    Посол: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Посол в Вене Любинский: Австрийские банки блокируют счета гуманитарных организаций из России

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийские банки не открывают счета для занимающихся двусторонним гуманитарным сотрудничеством российских организаций, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

    По его словам, положение россиян в Австрии в целом удовлетворительное, однако наблюдаются сложности с банковским обслуживанием, передает ТАСС.

    При этом Любинский отметил, что в Австрии не зафиксировано вопиющих случаев дискриминации россиян.

    Ранее Австрия выступила против использования замороженных активов России для покупки оружия Киеву.

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    30 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    ВСУ за неделю потеряли более 2,3 тыс. солдат на Донецком направлении

    Tекст: Александра Юдина

    В результате успешных действий российских военныз на Донецком направлении освобожден пункт Красное, а также улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за неделю ВСУ на этом направлении ВСУ потеряли более 2360 человек убитыми, пять танков, 16 ББМ и 23 орудия полевой артиллерии, 11 из которых – иностранного производства.

    Также отмечается, что российские войска нанесли поражение формированиям шести штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах 11 населенных пунктов (Белогоровка в ЛНР и Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка, Максимильяновка, Новомихайловка, Парасковиевка, Спорное и Часов Яр в ДНР).

    Кроме того, были отражены 12 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Богдановки и Красногоровки.

    Ранее стало известно, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    2 апреля 2024, 09:21 • Новости дня
    МВД: Мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватает на подрыв пятиэтажки

    В МВД по Псковской области сообщили, что мощности извлеченной из иконы взрывчатки хватит на подрыв пятиэтажки

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ и МВД изъяли в Псковской области две иконы, в которых был спрятан гексоген, мощности взрывчатки было бы достаточно для подрыва пятиэтажного дома, сообщил начальник отдела ЭКЦ МВД по Псковскому региону Дмитрий Белоцерковский.

    По его словам, мощность взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила, общей массы изъятого взрывчатого вещества хватило бы для подрыва пятиэтажного жилого дома, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в ФСБ, груз взрывчатки в иконах следовал в Москву. По данным службы, опасный груз везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия.


    Утром во вторник ФСБ пресекла ввоз в Россию с Украины взрывных устройств в иконах.


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    1 апреля 2024, 13:05 • Новости дня
    Началось расследование прокуратуры ЕС против главы ЕК по делу о закупках вакцин

    Politico: Прокуратура ЕС занялась расследованием в отношении главы ЕК по делу о закупках вакцин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у американской фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза, сообщило европейское издание газеты Politico.

    По его информации, прокуратура ЕС несколько месяцев назад начала расследование в отношении фон дер Ляйен относительно ее переговоров с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer, передает ТАСС.

    Согласно документам, полиция начала проверять факты «вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

    При этом прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, хотя обвинения ей пока не были предъявлены. По словам двух источников издания, Венгрия также подала жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам.

    Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ни Pfizer, ни Moderna не смогли полностью устранить недостатки своих вакцин против коронавируса.

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    1 апреля 2024, 12:22 • Новости дня
    Глава Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы

    Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае военной угрозы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Financial Times заявил, что США не окажут помощь Европе в случае полномасштабной войны.

    В последние десятилетия европейские лидеры, по его словам, считали само собой разумеющимся, что США окажут помощь континенту в случае военной угрозы, но «этого больше не произойдет», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США, где законодатели заблокировали военную помощь Украине, уже послали «очень четкий сигнал»: «Мы больше не платим за вас».

    Паппергер считает, что европейцам необходимо объединить усилия в оборонной сфере, так как США «уделяют больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе».

    Если «очень рискованная ситуация» в регионе приведет к вооруженному конфликту, США, уверен глава Rheinmetall, сосредоточатся на Азии, и тогда Европа «останется в полном одиночестве».

    Кроме того, Паппергер заявил, что для конкуренции с США европейским странам необходимо создавать крупные специализированные военно-промышленные группы.

    По его словам, ЕС, где оружейные компании конкурируют между собой, а военные бюджеты контролируются на уровне государства, не может эффективно противостоять США.

    Усилия лидеров ЕС по укреплению сотрудничества в сфере обороны «зашли в тупик из-за фрагментации отрасли», считает он.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро на увеличение объемов производства боеприпасов.

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    2 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    СК заявил о намерении расследовать атаку дронов на Татарстан

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет будет расследовать факты обстрелов территорий Татарстана, Белгорода и Донецка со стороны ВСУ, сообщили в ведомстве.

    В официальном Telegram-канале СК указано, что следователи будут расследовать факты обстрелов со стороны ВСУ территорий Белгородской области, республики Татарстан и Донецка.

    Ранее стало известно, что при обстреле ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек.

    Тем временем число пострадавших в результате атаки БПЛА в Елабуге в Татарстане увеличилось до семи, все они студенты и подростки.

    Накануне сообщалось, что украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

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