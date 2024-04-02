Взрывы прогремели в украинском городе Днепре

В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

Tекст: Илья Абрамов

«Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

«В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

«То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

«Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.