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ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США
JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка из-за обращения ВТБ в петербургский суд в связи с заблокированными активами
Американский банк JPMorgan Chase подал в суд в Нью-Йорке иск против ВТБ, который пытается через петербургский суд взыскать 439,5 млн долларов со счета, заблокированного из-за санкций.
ВТБ в среду подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российский дочерний банк «Дж П Морган Банк Интернешнл», передает РБК.
JPMorgan Chase рассматривает иск ВТБ как «вопиющее нарушение» соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Как заявил JPMorgan Chase, ВТБ, открывая счет в американском банке, согласился с правилами, которые включают возможность заморозки счетов из-за санкций, а также предписывают разбирать спорные вопросы в только в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
После того, как в отношении России ввели американские санкции, JPMorgan Chase перевел со счета ВТБ около 439 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. JPMorgan Chase указывает, что в соответствии с американскими законами не может перевести ВТБ запрошенную сумму. При этом американский банк боится, что ВТБ захочет добиться ареста активов JPMorgan Chase за рубежом, если выиграет судебный процесс в России.
В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.
Кроме того, после того, как ВТБ оказался под санкциями, власти Германии отстранили его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.