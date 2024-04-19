ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram

Депутат Горелкин: Спецслужбы США стремятся контролировать Telegram вопреки собственной конституции

Tекст: Илья Абрамов

«Доступ к данным Telegram мог понадобиться ФБР для тех же целей, что и в Facebook или WhatsApp (продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Американские спецслужбы хотят читать переписку, получать геопозицию, скачивать файлы, которыми обмениваются пользователи. То есть они желают беспрепятственно вторгаться в частную жизнь граждан, вопреки собственной конституции», – сказал Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Это является подтверждением того, что свобода слова в США существует только на бумаге, как и многие другие хваленые «достижения демократии». Американские чиновники любят говорить про них, решая внешнеполитические задачи. Однако внутри Штатов все давно находится под колпаком спецслужб. Их стремление к полному контролю за всеми каналами передачи информации уже привело к перспективе блокировки некоторых соцсетей. Telegram может стать следующей целью», – подчеркнул собеседник.

«Павел Дуров – визионер, увлеченный либертарианскими идеями. Но также он разумный человек, понимающий, что сотрудничество с властями США в лучшем случае приведет к дискредитации его идей. При худшем сценарии дело может дойти до продажи Telegram крупной компании. Сейчас предприниматель старается сохранять дистанцию от американцев, но в то же время избегать рисков удаления мессенджера из магазинов приложений», – резюмировал Горелкин.

Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам бизнесмена, являясь лидером политически нейтральной платформы, он обязан общаться с представителями СМИ различных политических взглядов. «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – подчеркнул предприниматель.

В интервью он заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб. «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной, нанять моего инженера», – отметил бизнесмен.

Также Дуров отметил, что не доверяет безопасности платформ, созданных в Соединенных Штатах. «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

При этом, по его словам, наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства стран, а корпорации Apple и Google. «Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать в своем смартфоне», – отметил предприниматель.

Кроме того, бизнесмен рассказал о попытках основателя Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга скопировать его идеи. Во время встречи с ним Дуров рассказал о нововведениях в своей соцсети, но приукрасил детали. «В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», – поделился предприниматель.