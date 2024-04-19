  • Новость часаНебензя заявил о практически полной изоляции США
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

    3 комментария
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

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    19 апреля 2024, 02:22 • Новости дня

    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США

    JPMorgan Chase подал иск в суд Нью-Йорка из-за обращения ВТБ в петербургский суд в связи с заблокированными активами

    ВТБ и JPMorgan Сhase обменялись исками в России и США
    @ Shen Hong/ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский банк JPMorgan Chase подал в суд в Нью-Йорке иск против ВТБ, который пытается через петербургский суд взыскать 439,5 млн долларов со счета, заблокированного из-за санкций.

    ВТБ в среду подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградский области иск к девяти структурам JP Morgan Chase, включая российский дочерний банк «Дж П Морган Банк Интернешнл», передает РБК.

    JPMorgan Chase рассматривает иск ВТБ как «вопиющее нарушение» соглашения между двумя организациями о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Как заявил JPMorgan Chase, ВТБ, открывая счет в американском банке, согласился с правилами, которые включают возможность заморозки счетов из-за санкций, а также предписывают разбирать спорные вопросы в только в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

    После того, как в отношении России ввели американские санкции, JPMorgan Chase перевел со счета ВТБ около 439 млн долларов на специальный внутренний заблокированный счет. JPMorgan Chase указывает, что в соответствии с американскими законами не может перевести ВТБ запрошенную сумму. При этом американский банк боится, что ВТБ захочет добиться ареста активов JPMorgan Chase за рубежом, если выиграет судебный процесс в России.

    В марте Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от ВТБ о взыскании ущерба с Euroclear Bank.

    Кроме того, после того, как ВТБ оказался под санкциями, власти Германии отстранили его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.

    17 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Стали известны детали законопроекта США о помощи Украине

    Представленный в Конгрессе законопроект о помощи США Украине предусматривает выделение 61 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS, следует из текста документа.

    Согласно законопроекту, 23 млрд долларов из 61 млрд планируется на восполнение американских арсеналов. Также документом президенту США предписано предоставить Украине ракеты ATACMS, передает ТАСС.

    Госдеп и Пентагон должны представить стратегию США по поддержке Украины в течение 45 дней после принятия. Кроме того, президент США должен договориться с Украиной о возмещении экономической помощи и может списать до 50% задолженности Киева не ранее 15 ноября 2024 года.

    В понедельник спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что на предстоящей неделе конгрессмены могут рассмотреть проект закона об американской помощи Украине.

    Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    16 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины в 2022 году

    Эксперты Foreign Affairs обвинили Запад в срыве переговоров России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Аналитики журнала Foreign Affairs Сэмюэль Черэп и Сергей Радченко, изучив тексты проектов соглашений между Москвой и Киевом, интервью представителей сторон и сопутствующую документацию, пришли к выводу, что страны Запада сознательно саботировали мирные переговоры в 2022 году.

    По мнению экспертов, даже если бы Россия и Украина смогли преодолеть разногласия, достигнутые в Стамбуле соглашения требовали бы поддержки со стороны США и их союзников. Однако Запад не был готов идти на политический риск, вступать в переговоры и гарантировать безопасность Украины, передает ТАСС.

    Как отмечают аналитики, вместо этого страны Запада решили увеличить военную помощь Киеву и ужесточить санкции против Москвы.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала украинского президента Владимира Зеленского изменить конституцию для разрешения конфликта.

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    16 апреля 2024, 08:57 • Новости дня
    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ

    Госдеп: США готовы соблюдать ДСНВ, если Россия вернется к обязательствам

    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    США готовы отменить контрмеры, принятые ранее по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «если и когда» Россия вернется к своим обязательствам в рамках этого соглашения, говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

    Вместе с тем в США подчеркнули, что не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и «продолжают их полностью соблюдать», передает РИА «Новости».

    В Кремле ранее подчеркивали, что российская сторона готова к участию в переговорах по всем темам, касающимся безопасности, в том числе по вопросам ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон утратили какое-либо доверие в рамках ДСНВ.

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    18 апреля 2024, 21:28 • Новости дня
    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН

    США не поддержат резолюцию по принятию Палестины в члены ООН

    Госдеп раскрыл позицию США по принятию Палестины в ООН
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выступают против проекта резолюции Совбеза ООН по принятию Палестины в полноправные члены организации, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

    «США намерены проголосовать против предложенного проекта резолюции СБ ООН», – передает ТАСС его слова.

    Также Пател заявил, что Вашингтон предостерегает ООН от преждевременных действий, которые никак не помогут Палестине обрести государственность.

    Россия ранее призвала Совбез ООН проголосовать за членство Палестины в организации.


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    16 апреля 2024, 06:32 • Новости дня
    На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена

    На американском производстве боеприпасов для Украины произошел пожар за день до приезда Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    На заводе армейских боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который ранее был модернизирован для ускорения производства снарядов для Украины, произошел пожар.

    «Сегодня примерно в 15:20 сотрудники службы спасения отреагировали на пожар в здании термообработки на Скрэнтонском заводе армейских боеприпасов. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал», – приводит ТАСС заявление завода.

    Отмечается, что причина пожара пока неизвестна. Сейчас на заводе оценивают ущерб, чтобы определить возможные последствия для производственных мощностей и объемов производства.

    Напомним, что Скрэнтонский завод армейских боеприпасов является ведущим поставщиком снарядов для крупнокалиберной артиллерии США. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода в связи с необходимостью ускорения темпов производства 155-мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.

    Пожар на заводе произошел за день до приезда президента США Джо Байдена в Скрэнтон, где он примет участие в двух мероприятиях по сбору средств на свою предвыборную кампанию.

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    17 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram

    Депутат Горелкин: Спецслужбы США стремятся контролировать Telegram вопреки собственной конституции

    В Госдуме объяснили интерес американских спецслужб к Telegram
    @ Tatan Syuflana/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Американские спецслужбы хотят иметь доступ к данным Telegram для получения информации о своих гражданах. Это лишь подтверждает то, что свобода слова и другие хваленые «достижения демократии» в США существуют только на бумаге, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Антон Горелкин. Ранее сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал о чрезмерном внимании ФБР к мессенджеру.

    «Доступ к данным Telegram мог понадобиться ФБР для тех же целей, что и в Facebook или WhatsApp (продукты компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Американские спецслужбы хотят читать переписку, получать геопозицию, скачивать файлы, которыми обмениваются пользователи. То есть они желают беспрепятственно вторгаться в частную жизнь граждан, вопреки собственной конституции», – сказал Антон Горелкин, зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Это является подтверждением того, что свобода слова в США существует только на бумаге, как и многие другие хваленые «достижения демократии». Американские чиновники любят говорить про них, решая внешнеполитические задачи. Однако внутри Штатов все давно находится под колпаком спецслужб. Их стремление к полному контролю за всеми каналами передачи информации уже привело к перспективе блокировки некоторых соцсетей. Telegram может стать следующей целью», – подчеркнул собеседник.

    «Павел Дуров – визионер, увлеченный либертарианскими идеями. Но также он разумный человек, понимающий, что сотрудничество с властями США в лучшем случае приведет к дискредитации его идей. При худшем сценарии дело может дойти до продажи Telegram крупной компании. Сейчас предприниматель старается сохранять дистанцию от американцев, но в то же время избегать рисков удаления мессенджера из магазинов приложений», – резюмировал Горелкин.

    Ранее сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам бизнесмена, являясь лидером политически нейтральной платформы, он обязан общаться с представителями СМИ различных политических взглядов. «Таким образом, я смогу оставаться честным по отношению ко всей аудитории и рассказать всем историю Telegram», – подчеркнул предприниматель.

    В интервью он заявил о чрезмерном внимании к мессенджеру со стороны ФБР и американских спецслужб. «Приведу пример. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной, нанять моего инженера», – отметил бизнесмен.

    Также Дуров отметил, что не доверяет безопасности платформ, созданных в Соединенных Штатах. «Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. Да, потому что вы все равно будете использовать iPhone или телефон Android. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности», – сказал Дуров.

    При этом, по его словам, наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства стран, а корпорации Apple и Google. «Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы можете прочитать в своем смартфоне», – отметил предприниматель.

    Кроме того, бизнесмен рассказал о попытках основателя Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга скопировать его идеи. Во время встречи с ним Дуров рассказал о нововведениях в своей соцсети, но приукрасил детали. «В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», – поделился предприниматель.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    17 апреля 2024, 14:06 • Новости дня
    Политолог расшифровал сигналы Дурова в интервью Карлсону

    Политолог Карягин: Дуров послал важные сигналы англоязычной аудитории

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону – это не только и даже не столько маркетинговый ход по продвижению Telegram в англоязычной аудитории, сколько возможность послать важные сигналы разным целевым аудиториям, заявил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

    В первую очередь Карягин обратил внимание на то, что Дуров критикует власти США. «Причем делает это как и в рамках профессиональной сферы, обвиняя в нападках на свободу слова, попытках получить персональные данные пользователей Telegram и банальном давлении спецслужб, так и в личном плане, вспоминая эпизод нападения на него в США. С одной стороны, это можно воспринять как привет американским регуляторам за давление на крипто-проект Дурова. С другой, как сигнал аудитории Карлсона, которая резко негативно настроена по отношению к действующей власти: «Ребята, я тоже пострадал от них, я с вами, скачивайте Telegram», – пишет в своем Telegram-канале Карягин.

    Кроме того, как обратил внимание политолог, Дуров акцентирует внимание на том, что монополии Google и Apple опасны. «Это узкое горлышко проекта Дурова. Если пользователи Android еще смогут установить apk-файл мессенджера (хотя и здесь множество проблем), да и со сторонними магазинами в этой экосистеме попроще, то вот с Apple все намного сложнее. Примечательно, что риски этой монополии понимают и власти некоторых стран, требуя от корпораций более демократичных подходов», – отметил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры.

    Дуров дистанцируется от российских властей, констатирует политолог. «По всей видимости, часть западной аудитории не пользуется Telegram, потому что его создал «какой-то русский». Видимо, после начала интенсивной антироссийской информационной кампании эти страхи усиливаются. Поэтому в самом начале при создании образа героя интервью делаются акценты на том, что в детстве Дуров учился в Италии, затем был вынужден продать долю в VK и прч», – рассуждает Карягин.

    По мнению политолога, есть несколько причин, почему интервью появилось именно сейчас. «Кризис роста. Дуров говорит, что Telegram стремительно растет. И это правда, но Telegram в основном растет в развивающихся, а не развитых странах. Дуров пытается выйти на рынок с богатыми пользователями», – объяснил он.

    Кроме того, появление интервью Карягин связывает с прогрессом Toncoin. «Криптовалюта Toncoin (TON) в начале апреля вернулась в десятку лидеров по рыночной капитализации, за месяц прибавив в цене почти вдвое. Дуров делает все, чтобы рост и интерес к проекту сохранялись», – указал он.

    Также это интервью политолог считает страховкой Дурова на будущее. «Вероятно, создатель Telegram понимает, что в условиях растущей напряженности в мире, он будет подвергаться все большему давлению со стороны властей разных стран, и этим интервью пытается предотвратить хотя бы часть атак», – подчеркнул он.

    Напомним, Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о попытках Марка Цукерберга скопировать его идеи, а также о давлении со стороны Apple и Google.

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    17 апреля 2024, 08:56 • Новости дня
    Reuters: Киев не сразу получит замороженные российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    У Киева не получится забрать всю сумму замороженных российских активов в случае их конфискации Западом, пишет Reuters, ссылаясь на данные высокопоставленного чиновника Минфина США.

    По информации издания, в американском ведомстве обсуждают разные варианты действий с активами: от полной конфискации до использования их в качестве залога, передает РИА «Новости».

    Также одним из рассматриваемых вариантов стало перенаправление процентов от замороженных активов в пользу Украины.

    Reuters отмечает, что окончательное решение о судьбе активов будет принимать G7.

    Ранее власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».

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    16 апреля 2024, 19:27 • Новости дня
    В США оценили риски возможного решения по замороженным активам России

    В США заявили об оценке рисков возможного решения Запада по замороженным активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США изучает различные варианты использования замороженных российских активов, а также возможные ответные меры Москвы на такие действия, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Она подчеркнула, что «Украине нужен постоянный поток помощи», поэтому США ищут способ «извлечь экономическую выгоду и поток ресурсов из российских суверенных активов – около 285 млрд долларов, которые были заморожены», передает ТАСС.

    Министр финансов США добавила, что со стороны России уже принят ряд мер против фирм в США, странах Европы и других государствах.

    Накануне власти Британии отказалась конфисковать замороженные российские активы «ввиду отсутствия юридических оснований и из опасений негативного влияния на будущие мирные переговоры».

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    19 апреля 2024, 01:26 • Новости дня
    Небензя заявил о практически полной изоляции США

    Небензя обвинил Вашингтон в попытке сломить волю палестинцев и заявил о практически полной изоляции США

    Небензя заявил о практически полной изоляции США
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь сломить волю палестинцев, оказались практически в полной изоляции, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования в СБ по проекту резолюции о принятии Палестины во всемирную организацию.

    Небензя упрекнул США в готовности «до последнего закрывать глаза на преступления» Израиля в отношении мирных жителей Газы. По его мнению, это делается, чтобы «сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе», передает ТАСС.

    Он указал, что страданиям палестинцев сочувствуют по всему миру, в том числе в государствах, которые поставляют оружие Израилю – «все громче звучат голоса сторонников запрета таких поставок».

    «Результаты голосования, когда Вашингтон остался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», – сказал Небензя, посчитав действия США «бесплодной попыткой остановить неумолимый ход истории». По его словам, политика США – «прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны» на Ближнем Востоке. Небензя заявил: «История вам этого не простит».

    Первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский заявил: «Исторический момент. Совет Безопасности ООН проголосовал по членству Палестины в ООН: 12 – за, 2 – воздержались (Великобритания, Швейцария). Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето».

    Он раскритиковал объяснения США причин блокирования резолюции: «Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями». Полянский считает, что объяснения «выглядели жалко».

    Кроме того, постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда.

    Алжир пообещал, что вернется к вопросу полноправного членства Палестины во всемирной организации.

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    16 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Маск сообщил, что за три года в США проникли 7,2 млн нелегалов

    Илон Маск назвал «безумием» миграционную политику США, в результате которой в страну проникли 7,2 млн нелегалов

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался о миграционной политике властей США, назвав «безумием» допуск миллионов нелегальных мигрантов на территорию страны.

    Поводом для комментария Маска стал пост журналистки Эшли Сент-Клер, в котором она сообщила о протесте более тысячи нелегальных мигрантов у здания городской ратуши Нью-Йорка с требования постоянного жилья и разрешения на работу.

    «Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей – это безумие», – приводит слова Маска ТАСС.

    Бизнесмен подчеркнул, что число нелегальных мигрантов, проникнувших в США за последние три года – 7,2 млн – превышает население 36 американских штатов.

    Это не первое критическое высказывание Маска в адрес миграционной политики США. В марте он обвинил администрацию президента Джо Байдена в бездействии по предотвращению преступлений, совершаемых нелегальными мигрантами. Маск также заявлял, что Соединенные Штаты ждут серьезные проблемы, если Вашингтон не изменит свой подход к миграции.

    Ранее сообщалось, что Маск назвал «вторжением» на территорию США инцидент, в ходе которого по меньшей мере 100 мигрантов попытались проникнуть на территорию США, прорвав проволочные заграждения и сбив с ног сотрудников Национальной гвардии Техаса в стремлении добежать до стены на границе с Мексикой.

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    17 апреля 2024, 11:07 • Новости дня
    Медведев призвал последовать примеру США в области борьбы с иноагентами

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нашей стране нужно последовать примеру США и установить уголовную ответственность для иностранных агентов, а число лиц, признанных иноагентами, по его мнению, следует постепенно увеличить до тысяч, как в Штатах.

    «Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!» – призвал Медведев в своем Telegram-канале.

    Об этом он заявил в контексте дискуссии вокруг закона об иноагентах в Грузии, где начались уличные стычки и «веселый мордобой» в парламенте. «За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука», – выразил уверенность зампред Совбеза России.

    Медведев отметил, что в Евросоюзе тем временем собираются принять собственную версию закона об иноагентах, причем даже более жесткую, чем в США, где он был введен еще в 1938 году. Деятельность широкого круга юридических и физических лиц на основании этого закона в США серьезно ограничивается, а предусмотренные наказания – штрафы, тюрьма, депортация, ограничения «нежелательных» персон и организаций в правах – применяются мгновенно, подчеркнул зампред Совбеза России.

    Тем не менее это считается «нормальным», поскольку это американский закон, указал Медведев. «Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки!» – подчеркнул он.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о волнениях в грузинском обществе, которые вызваны законопроектом об иноагентах.

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    17 апреля 2024, 00:51 • Новости дня
    Замглавы Минфина США обсудил с украинским коллегой перспективы поддержки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо встретился с министром финансов Украины Сергеем Марченко на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне и обсудил с ним перспективы дальнейшей поддержки Киева со стороны США, сообщает пресс-служба американского Минфина.

    Адейемо проинформировал Марченко об усилиях администрации США по обеспечению принятия Конгрессом двухпартийного законопроекта, предусматривающего оказание военной и экономической помощи Украине, передает ТАСС.

    Также обсуждались другие методы поддержки, включая возможность использования замороженных российских активов.

    Напомним, что ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил о намерении вынести на голосование отдельные законопроекты, нацеленные на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также на изъятие российских активов с целью их передачи Киеву. Джонсон также выступает за предоставление Украине помощи в виде кредита и стимулирование развития энергетического сектора США для снижения зависимости Европы от российского газа.

    Дальнейшая судьба запроса администрации Байдена на выделение дополнительных бюджетных ассигнований для помощи Украине и альтернативных законопроектов пока неясна.

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    17 апреля 2024, 06:33 • Новости дня
    Палата представителей Конгресса США одобрила бессрочный режим санкций против Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий бессрочное действие закона о санкциях против Ирана.

    Документ поддержали 407 законодателей, против выступили 16 конгрессменов, передает ТАСС.

    Отмечается, что законопроект направлен на продление действия Закона о санкциях в отношении Ирана (ISA) от 1996 года, срок действия которого истекает в 2026 году.

    ISA, в частности, позволяет президенту США вводить санкции против различных секторов иранской экономики, включая энергетику, с целью предотвращения разработки ядерного оружия.

    Кроме продления ISA, Палата представителей также одобрила ряд других инициатив, направленных на усиление давления на Иран.

    Один из законопроектов предусматривает введение дополнительных ограничений на экспорт и реэкспорт в Иран товаров и технологий производства США, которые могут быть использованы для разработки ракет и беспилотников.

    Другая инициатива требует от президента ввести нормы, предотвращающие использование гуманитарных исключений в санкционном режиме против Ирана для «поддержки международного терроризма или распространения оружия массового уничтожения».

    Также в понедельник Палата представителей одобрила законопроект, который позволяет вводить санкции против китайских финансовых институтов за покупку энергоносителей из Ирана.

    Одобренные Палатой представителей законопроекты поступят на рассмотрение Сената.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю.

    В заявлении Салливана говорится, что новые санкции будут направлены против иранских программ по разработке ракет и беспилотников, а также компаний, сотрудничающих с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны ИРИ.

    Отмечается, что Вашингтон рассчитывает на присоединение к санкциям союзников и партнеров США.

    Ранее сообщалось, что США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время саммита ООН.


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