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    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    18 комментариев
    16 апреля 2024, 18:15 • Новости дня

    ЦАХАЛ ликвидировал одного из командиров «Хезболлы» в Ливане

    ЦАХАЛ ликвидировал командира «береговорого сектора» «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира так называемого «берегового сектора», который отвечает за оборону побережья, ливанской шиитской организации «Хезболла» Исмаила Юсафа База.

    Командир «Хезболлы» был убит ударом с воздуха в районе Айн-Эбель в Ливане, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    На прошлой неделе израильская армия ликвидировала главу бюро по ЧС движения ХАМАС в центре сектора Газа.

    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (77)
    14 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой

    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Максим Галкин, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.

    Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».

    Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.

    Коментарии (53)
    14 апреля 2024, 03:10 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал важные военные цели армии Израиля на «оккупированных территориях», «успешно взял их на прицел и уничтожил», заявил КСИР.

    Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

    Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

    Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

    Коментарии (37)
    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

    Коментарии (39)
    14 апреля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»

    Постпред Израиля при ООН Эрдан потребовал от генсека Гутерреша осудить Иран

    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерреш должен осудить Иран за атаку на Израиль, заявил израильский постпред при организации Гилад Эрдан.

    Эрдан обвинил Иран в нарушении Устава ООН. По мнению Израиля, Иран создает «угрозу международному миру и безопасности». Обращаясь к Гутеррешу, Эрдан заявил: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!» – передает ТАСС.

    Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, иранский МИД заявил, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН».

    Коментарии (43)
    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (10)
    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (30)
    14 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории.

    Как следует из сообщений в соцсетях, об этом заявил телеканал CNN.

    Напомним, Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

    Коментарии (23)
    14 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА

    Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Ирана по Израилю выпущено свыше 200 беспилотников и ракет, большую часть удалось перехватить, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.

    По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.

    Коментарии (13)
    13 апреля 2024, 21:48 • Новости дня
    В США назвали дату нападения Ирана на Израиль

    Al Jazeera: Иран может атаковать Израиль 14 апреля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона полагает, что Тегеран может начать атаку израильской территории утром 14 апреля, сообщил неназванный источник в американской администрации телеканалу Al Jazeera.

    Вероятность атаки «высокая», считают США, заявил собеседник Al Jazeera, передает ТАСС.

    «Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, – сказал чиновник. – Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье».

    Ранее в израильских школах на ближайшее время отменили занятия из-за опасений нападения Ирана. Между тем Пентагон пообещал Израилю полную поддержку со своей стороны в случае атаки Ирана.

    Коментарии (18)
    13 апреля 2024, 22:45 • Новости дня
    Израиль поднял в небо десятки самолетов

    Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о приведении в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Израиля

    Израиль поднял в небо десятки самолетов
    @ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что в небе находятся десятки самолетов. Израиль и его союзники, прежде всего США, оценивают обстановку и поддерживают связь, передает РИА «Новости».

    Израиль сообщил, что «системы защиты и нападения» были оптимизированы. Хагари заявил, что «иранские сателлиты» создают для Израиля «множество угроз», включая атаки «ракет и беспилотников». Подчеркивается, что израильские войска «полностью подготовлены» как обороняться, так и нападать, передает ТАСС.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, сейчас Израиль «готов к любому сценарию».

    «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», – сказал он.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Целая серия признаков говорит о том, что Иран в ответ готовится нанести массированный удар по Израилю. Al Jazeera сообщает, что Тегеран, по мнению США, может начать атаку утром 14 апреля.

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    15 апреля 2024, 02:29 • Новости дня
    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН

    Небензя в СБ ООН раскритиковал Израиль за удар по иранскому дипломатическому объекту и другие бомбардировки Сирии

    Небензя назвал атаку Ирана на Израиль ответом на позорное бездействие СБ ООН
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме, она вызвана позорным бездействием СБ ООН после израильского удара по иранскому дипломатическому объекту в Сирии, заявил постпред России Василий Небензя.

    На заседании СБ ООН Небензя раскритиковал Израиль за «вопиющую атаку по Дамаску, причем далеко не первую». Он указал, что «Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля».

    Постпред указал, что США, Великобритания и Франция ранее отказались подтвердить неприкосновенность дипломатических объектов. «Результат, как говорится, налицо», – приводит его слова ТАСС.

    Как подчеркнул Небензя, Москва призывала дать единый сигнал о недопустимости ударов по дипломатическим объектам, но Запад заявлял, что «не все так очевидно», хотя «нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli».

    Небензя отметил, что ответные меры обязательно последовали бы, «окажись под ударом западные представительства», ведь для Запада «все, что касается западных представительств и западных граждан, свято и должно быть защищено».

    «Вот и сегодня в Совете Безопасности разворачивается такой парад лицемерия и двойных стандартов Запада, за которым даже как-то неудобно наблюдать», – сказал он.

    Небензя обвинил ряд участников заседания в том, что они, обсуждая атаку Ирана, не осмелились указать на «беспрецедентную по масштабам жертв операцию» Израиля в секторе Газа. Небензя назвал неприемлемым такое «замалчивание первопричин нынешнего кризиса» в регионе.

    По словам постпреда, отказ Израиля выполнять требования резолюции СБ ООН является проявлением «очевидного неуважения», которое «не должно сходить с рук и чревато санкциями в отношении нарушителя».

    При этом Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности, «спираль конфронтации и кровопролития должна быть остановлена».

    После заседания Совбеза Небензя сообщил, что ему неизвестно о каком-либо документе, который готовил бы СБ в отношении Ирана в связи с атакой на военные объекты Израиля.

    Напомним, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля. Поводом к действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске.

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    14 апреля 2024, 22:52 • Новости дня
    Иордания пригрозила сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Глава МИД Иордании ас-Сафади заявил о готовности страны сбивать израильские беспилотники и ракеты

    Tекст: Антон Антонов

    Иордания намерена сбивать как иранские, так и израильские беспилотники или ракеты, которые окажутся в ее воздушном пространстве, заявил глава МИД страны Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади подчеркнул, что Иордания не даст кому-либо ставить под угрозу ее безопасность. МИД Иордании вызвал посла Ирана, ему был выражен протест в связи с заявлениями ряда иранских СМИ, которые Иордания сочла вмешательством во внутренние дела, передает ТАСС со ссылкой на Al Mamlaka.

    Напомним, в ходе иранской атаки на Израиль Иордания перехватила нарушившие воздушное пространство беспилотники Ирана. СМИ сообщали, что военные Ирана следили за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то может стать следующей целью.

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    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

    Коментарии (21)
    13 апреля 2024, 23:44 • Новости дня
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    @ Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В сторону Израиля запущены беспилотники, готовится ракетная атака, сообщают иранские СМИ. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

    Как сообщает Fars со ссылкой на иранские источники, БПЛА Ирана пересекают воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Указывается, что «ракетная атака начнется в ближайшее время».

    Иранское ТВ сообщает, что Корпус стражей исламской революции Ирана «наносит массированные удары дронами по целям на оккупированных территориях», передает РИА «Новости».

    По данным Al Arabiya, Иран запустил десятки боевых беспилотников в направлении Израиля с территории провинции Керманшах и еще нескольких провинций, расположенных на западе страны, передает ТАСС.

    Министерство обороны Ирана разместило в соцсетях цитату из Корана: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа», – такими словами начинается сура 110 («ан-Наср» – «Помощь»).

    Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает Times of Israel.

    Axios со ссылкой на израильское официальное лицо сообщает, что «иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов».

    Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности утверждает, что «ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство».

    Воздушное пространство Израиля будет закрыто 14 апреля с 00.30 мск до 07.00 мск для международных и внутренних рейсов в связи с иранской атакой, сообщает Kan.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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