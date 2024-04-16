Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Песков переадресовал вопрос о Беркович и Петрийчук в Росфинмониторинг
Вопрос о внесении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук в списки террористов и экстремистов необходимо задавать Росфинмониторингу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомства, принимающие решения о включении тех или иных лиц в списки, руководствуются нормой и буквой закона, поэтому по тем критериям, которые они использовали, нужно обращаться «именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», сказал Песков, передает ТАСС.
В понедельник Росфинмониторинг включил Беркович и Петрийчук в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
До этого Мосгорсуд признал законным продление ареста им обеим по делу об оправдании терроризма.