Песков переадресовал вопрос о Беркович и Петрийчук в Росфинмониторинг

Tекст: Алексей Дегтярев

Ведомства, принимающие решения о включении тех или иных лиц в списки, руководствуются нормой и буквой закона, поэтому по тем критериям, которые они использовали, нужно обращаться «именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», сказал Песков, передает ТАСС.

В понедельник Росфинмониторинг включил Беркович и Петрийчук в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

До этого Мосгорсуд признал законным продление ареста им обеим по делу об оправдании терроризма.