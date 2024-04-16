Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.0 комментариев
Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке на фронт госслужащих
Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке на фронт правоохранителей и госслужащих
Петиция об отправке на передовую правоохранителей, госслужащих и других работников бюджетной сферы Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов всего за три дня, теперь президент страны Владимир Зеленский обязан рассмотреть ее.
Авторы петиции потребовали внести в Раду законопроект о немедленном призыве в силы обороны Украины правоохранителей, госслужащих и других бюджетников, а также принять на работу в правоохранительные органы и госучреждения Украины уже отслуживших военных, передает ТАСС.
Как говорится в тексте петиции, настало время всем госслужащим, правоохранителям и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим на передовой, послужить в силах обороны.
Ранее украинские чиновники сообщили газете The Wall Street Journal, что Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны США.