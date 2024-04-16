Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке на фронт госслужащих

Зеленского обязали рассмотреть петицию об отправке на фронт правоохранителей и госслужащих

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авторы петиции потребовали внести в Раду законопроект о немедленном призыве в силы обороны Украины правоохранителей, госслужащих и других бюджетников, а также принять на работу в правоохранительные органы и госучреждения Украины уже отслуживших военных, передает ТАСС.

Как говорится в тексте петиции, настало время всем госслужащим, правоохранителям и другим работникам бюджетной сферы, еще не служившим на передовой, послужить в силах обороны.

Ранее украинские чиновники сообщили газете The Wall Street Journal, что Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны США.