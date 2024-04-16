  • Новость часаРоссийские войска уничтожили девять лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток
    Первый в мире боевой ледокол «Иван Папанин» принял экипаж
    Госдеп назвал условие отмены контрмер по ДСНВ
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    Власти Грузии пообещали ориентироваться на мнение народа, а не указания США
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
    Белый дом выступил против разделения закона о помощи Украине и Израилю
    Стало известно о конфликте в руководстве Израиля из-за ответного удара по Ирану
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем Ватикан бросил вызов западной элите

    Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Вихри истории надо закручивать в правильном направлении

    Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад всегда был против России

    Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.

    15 комментариев
    16 апреля 2024, 12:06 • Новости дня

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю

    Политолог Корнилов: Украина неприемлемыми требованиями сорвала сделку о судоходстве в Черном море

    Политолог назвал две причины отказа Киева от соглашения с Россией по Черному морю
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    У офиса Зеленского могло быть две причины для срыва сделки с Россией и Турцией по судоходству в Черном море. Одна из них – неспособность «продавить» свои условия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. О том, что Москва, Киев и Анкара в течение двух месяцев вели переговоры по сделке и были близки к согласованию документа, сообщило агентство Reuters.

    «Сложно судить, какой из пунктов соглашения не понравился Киеву. Но я полагаю, что у офиса Зеленского могло быть несколько причин для того, чтобы в последний момент «дать заднюю», – отметил политолог Владимир Корнилов. Так, по одной из версий, на Банковой выдвинули определенные условия, а когда поняли, что они неприемлемы для остальных участников, то отказались от сделки.

    По мнению собеседника, таким условием могло быть разрешение на нахождение в Черном море военных кораблей НАТО для конвоирования судов, следующих как в порты Украины, так и в обратном направлении. Корнилов напомнил, что подобную инициативу украинское руководство озвучивало и прежде. «Это предложение неприемлемо ни для России, ни для Турции. Очевидно, что стороны не могли пойти на уступки в этом вопросе. Возможно, Киев, поняв бесперспективность достижения желаемого, решил сорвать сделку», – детализировал спикер. По мнению политолога, стоит ожидать, что Украина будет и дальше предпринимать попытки обойти Конвенцию Монтре.  

    Впрочем, существует и другая версия. Корнилов допускает, что Зеленский испугался последствий, которыми достигнутые договоренности могли бы обернуться. «Мы помним, что Киев официально запретил себе вести какие-либо переговоры с нынешней российской властью. Возможно, когда стало понятно, что Турция вскоре объявит о соглашении по судоходству, советников украинского президента осенило – сделка может быть воспринята как нарушение Зеленским собственного же указа», – предположил политолог.

    Ранее стало известно, что Россия, Украина и Турция в течение двух месяцев вели переговоры по сделке о безопасном судоходстве в Черном море и были близки к согласованию документа. Планировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о соглашении 30 марта, но, по информации Reuters, в последний момент Киев отказался. Причина такого решения украинской стороны неизвестна. К началу переговоров стороны якобы подтолкнула ООН.

    Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении агентства, Турция «в рамках своих посреднических усилий» достигла соглашений с Украиной и Россией «об обеспечении свободного и безопасного плавания торговых судов в Черном море». Москва и Киев обязывались предоставить гарантии безопасности торговым судам, в частности, не атаковать, не арестовывать и не обыскивать их.

    «Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных сторонами в рамках международных миссий)», – следует из проекта соглашения. Оно должно было начать действовать в день объявления о нем.

    Эрдоган в конце февраля заявлял о необходимости заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, напоминает ТАСС. По словам президента Турции, в этом контексте в сотрудничестве с ООН продолжаются контакты по выработке нового регламента, который будет включать соответствующие обязательства. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, комментируя инициативу Эрдогана, отмечал, что она не связана с зерновой сделкой.

    15 апреля 2024, 18:54 • Новости дня
    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом

    Жители Волчанска сообщили о странных военных в российской форме с шевронами «Z»

    Переодетых в российскую форму сотрудников СБУ заметили под Харьковом
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Волчанска Харьковской области заметили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в российской военной форме, они считают, что готовится провокация.

    В соцсетях сообщается, что в последние дни в Волчанске «гуляют» военные с шевронами «Z». По словам местных жителей, появление «российских военных» выглядит странно, потому что ВСУ стоят на месте и никаких боев не наблюдается, пишет «Московский комсомолец».

    Эксперты предположили, что «странные русские» могут быть переодетыми сотрудниками СБУ, которые готовят провокацию или ищут лояльных России жителей Волчанска.

    Ранее сообщалось, что под Волчанском была уничтожена база наемников, которых украинские спецслужбы готовили для совершения терактов в Белгородской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВСУ способствуют превращению Харькова в город, непригодный для проживания.

    Коментарии (22)
    15 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    Макрон объяснил разницу условий участия России и Израиля в Олимпиаде
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о разнице подходов к участию российских спортсменов и спортсменов из Израиля в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    По словам французского лидера, израильтянам, в отличие от атлетов из России, разрешено выступать на Играх под флагом своей страны, поскольку Израиль «нельзя назвать нападающей стороной», передает ТАСС.

    «Нельзя сказать, что Израиль является нападающей стороной, – сказал Макрон в эфире канала BFMTV. – Он подвергся террористической атаке и отвечает на нее».

    Ранее в МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

    Коментарии (39)
    15 апреля 2024, 14:42 • Новости дня
    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Washington Post: Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ

    Зеленского разозлила просьба США отказаться от атак на российские НПЗ
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The Washington Post (WP) выяснила у американских источников, что украинский президент Владимир Зеленский разозлился из-за просьбы Соединенных Штатов не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Как сообщили источники, воздержаться от атак на российские НПЗ Зеленского попросила в феврале вице-президент США Камала Харрис. Украинский лидер разозлился на эту просьбу, а позже и вовсе проигнорировал ее, поскольку не знал, «отражает ли она общую позицию» администрации президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

    По словам американских чиновников, военная выгода от подобных ударов со стороны Киева имеет «сомнительную ценность».

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Запад не передает Украине ЗРК Patriot, то Киев не видит смысла обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США не позитивно отреагировали на атаки украинских беспилотников против топливно-энергетической инфраструктуры России. СМИ сообщали, что США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Коментарии (26)
    15 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Миллиардер Сакс: США потратили слишком много на Украину и исчерпали запасы

    Tекст: Вера Басилая

    Слова лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла об ослаблении России и Китая через помощь Украине говорят о том, что Вашингтон исчерпал все свои запасы, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Сакс написал, что послание республиканцев о том, что финансирование Украине станет сигналом для Китая, на самом деле говорит о том, что США потратили слишком много и исчерпали свои запасы, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2023 года Макконнелл написал пост, в котором заявил, что поддержка Украины помогает ослаблять Москву и сдерживать Пекин.

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о «концепции кредита» для поддержки Украины.

    Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет даже обсуждать возможный отказ от атак на российские НПЗ, если Запад не передаст Украине ЗРК Patriot.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.

    Коментарии (4)
    15 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    ЕК одобрила план для Украины стоимостью 50 млрд евро
    @ Jessica Lichetzki/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) приняла «план реформ» Украины, который станет основанием для поэтапного выделения ей 50 млрд евро помощи до 2027 года, сообщила пресс-служба ЕК.

    Одобрение плана Советом Евросоюза позволит Брюсселю перечислить Киеву первый транш в размере 1,89 млрд евро, передает ТАСС.

    Последующие платежи будут осуществляться по мере выполнения Киевом согласованных реформ и инвестиционных шагов, следует из заявления ЕК.

    Там подчеркнули, что «для защиты финансовых интересов Евросоюза» в мае будет создана «независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование европейских фондов» украинской стороной.

    Ранее в США придумали новый способ финансирования Украины.

    Коментарии (16)
    15 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    Взрывы прогремели в Полтаве и пригороде Харькова
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрыв раздался в Полтаве в центре Украины, а также на севере Харькова, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует в Полтавской, а также в Сумской и Харьковской областях, передает ТАСС.

    Других подробностей пока нет.

    Утром понедельника сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    Коментарии (5)
    16 апреля 2024, 10:33 • Новости дня
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    Завербованный СБУ россиянин признался в подрыве машины в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Задержанный в Москве по подозрению в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова мужчина признался в работе на СБУ и в изготовлении использованного при покушении взрывного устройства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Задержанный рассказал, что ему поставили задачу следить за Прозоровым, а позднее – собрать бомбу и прикрепить ее к днищу его автомобиля, в чем мужчине помог куратор СБУ, передает ТАСС.

    Также в ЦОС ФСБ сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту попытки террористического акта и госизмены. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подорвавшего машину экс-сотрудника СБУ гражданина России 1983 года рождения.

    Коментарии (5)
    16 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных

    Кимаковский: Демократизация закона активизирует сдачу в плен солдат ВСУ

    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демократизация российского законодательства в отношении пленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону России, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

    По его словам, нужно расширить законодательство России, чтобы украинцы охотнее сдавались в плен, потому что сейчас в рамках российского законодательства при переходе линии фронта они все равно попадают под уголовную ответственность, передает РИА «Новости».

    Кимаковский уточнил, что украинцы не хотят воевать против России, но вынуждены это делать, при этом командование ВСУ их пугает уголовной ответственностью при попадании в российский плен, а при создании для пленных «мягкого захода» на территорию России часто проникают преступники.

    По его словам, в ближайшее время в России будет работать вот такого рода мягкая сила, и если взять в плен даже десять тысяч, то можно ослабить украинскую армию.

    Кимаковский добавил, что в таком случае военнослужащие ВСУ будут не только охотнее переходить на сторону России, но и приводить своих командиров и привозить технику.

    «А если мы еще им предложим за это и материальное вознаграждение, например за перевод какого-нибудь карателя или какого-то интересного вооружения, то я думаю, что там от заявок отбоя не будет по переходу украинских военнослужащих на нашу территорию», – добавил Кимаковский.

    Ранее издание New York Times сообщило, что украинские мужчины, пытаясь уклониться от армии и сбежать из страны, рискуют собственными жизнями, тысячи украинцев пытаются пересечь румынскую границу вплавь через реку Тиса.

    Коментарии (3)
    16 апреля 2024, 10:38 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
    Си Цзиньпин призвал к проведению мирной конференции по Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, передает ТАСС.

    Напомним, что специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

    Как заявлял президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Коментарии (10)
    16 апреля 2024, 04:04 • Новости дня
    Большинство российских мужчин предпочли при знакомстве работающих женщин

    Наличие работы у женщины делает ее привлекательнее для 80% российских мужчин, показало исследование службы знакомств

    Большинство российских мужчин предпочли при знакомстве работающих женщин
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе исследования аудитории службы знакомств выяснилось, что для 80% российских мужчин принципиально важно, чтобы их партнерша работала, вне зависимости от уровня ее дохода.

    При этом лишь 7% мужчин обращают внимание на размер заработка женщины, а 13% вообще не считают наличие дохода у партнерши важным фактором, говорится в исследовании сервиса знакомств Mamba, в котором приняли участие 1,3 тыс. россиян, передает РИА «Новости».

    При этом, большинство мужчин (68%) и женщин (70%) согласны с тем, что мужчина должен нести большую финансовую нагрузку в отношениях. Только 28% мужчин готовы делить расходы пополам, а 59% допускают такой формат лишь в случае крупных трат.

    Что касается женщин, то 87% из них обращают внимание на доход потенциального партнера. 13% россиянок не интересует уровень заработка мужчины, а каждая десятая никогда не попросит у него финансовой помощи, даже в случае крайней необходимости.

    Исследование также показало, что большинство мужчин (50%) готовы тратить на свою вторую половинку от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, а треть (30%) – от 50 до 100 тысяч. Женщины в большинстве своем (80%) готовы выделять на партнера от 5 до 20 тысяч рублей ежемесячно.

    Интересно, что мужчины определяют уровень дохода женщины по ее внешнему виду, наличию недвижимости, автомобиля и брендовых вещей. Женщины же оценивают финансовое положение мужчины по его способности обеспечить семью, уровню дохода и наличию недвижимости или автомобиля.


    Коментарии (9)
    16 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Пленный спецназовец ВСУ признался в неумении пользоваться оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Мельничук рассказал, что его после мобилизации в батальон спецназа ВСУ даже не обучили стрелять из автомата и разбирать его.

    Он рассказал, что его держали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон спецназа, где подготовки тоже не было, их даже не научили пользоваться оружием, передает ТАСС.

    Мельничук рассказал, что его отправили отнести воду на позиции, проводник отказался с ним идти на передовую и «спецназовец» заблудился и вышел на позиции ВС России, где он и сдался.

    Мельничук также сообщил, что был ограниченно годным по причине диагноза «гипоплазия левой почки», но в военкомате сказали, что для пехоты он подходит. Пленный ВСУ подчеркнул, что не хочет воевать и считает войну бессмысленной.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие элитной 25-й отдельной бригады ВДВ в составе подразделения сдались в плен российским военным на Авдеевском направлении.

    Коментарии (3)
    16 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Bloomberg раскритиковал заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Bloomberg назвал неуклюжими заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, французский президент активно выступает за увеличение военной помощи Украине, при этом его послания иногда звучат неуклюже, передает РИА «Новости».

    «Он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором», – пишет Bloomberg.

    Ранее Макрон рассказал о действиях ЕС при прекращении помощи США Украине.

    Коментарии (2)
    15 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение

    Политолог Линдигрин назвала ключевые успехи экономической и социальной политики губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

    Политолог: В условиях санкций Астраханская область приобрела ключевое транспортное значение
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Астраханская область демонстрирует отличные показатели по целому ряду важных направлений. В регионе активно развиваются экономика, сельское хозяйство и логистические проекты. Неудивительно, что президент решил поддержать выдвижение действующего губернатора на новый срок, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и главы региона Игоря Бабушкина.

    «Под руководством Игоря Бабушкина Астраханская область достигла значительных экономических успехов. Так, консолидированный бюджет региона за пять лет вырос с менее чем 60 до 90 млрд рублей. Сдвинулось с места решение многих наболевших проблем. Например, наметился прогресс в переселении граждан из ветхого и аварийного жилья», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «В настоящий момент реализуется масштабная транспортная реформа. Приобретаются сотни автобусов, запускаются новые маршруты, причем не только в Астрахани, но и в отдаленных уголках региона. Успешно развивается и особая экономическая зона «Лотос», объем инвестиций которой составляет 28 млрд рублей», – отмечает собеседница.

    «Кроме того, был открыт областной узел международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря этому суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,5 млн тонн. По отношению к прошлому году данный показатель увеличился на 50%. При этом тенденции к росту у проекта до сих пор сохраняются», – подчеркивает эксперт.

    Этим экономические достижения области не ограничиваются. В условиях санкций регион стал ключевой точкой развития Каспийского мультимодального логистического узла. Также продолжается интенсивная работа по развитию единой транспортной системы ЕАЭС.

    «Таким образом, Игорь Бабушкин демонстрирует внушительный багаж проделанной работы. Логично, что его деятельность была по достоинству оценена президентом. Регион сохраняет быстрые темпы развития, а граждане вознаграждают главу области высоким уровнем доверия», – уточняет она.

    «В данном ключе нельзя не упомянуть и кадровую систему, которую удалось выстроить Владимиру Путину. На руководящие посты приходят профессионалы, успешно проявившие себя в различных сферах. Выявлять лучших из лучших помогают многочисленные программы, ставшие своеобразной кузницей кадров. Так, в пополнении управленческого резерва активно задействованы проекты платформы «Россия – страна возможностей» и «Школа губернаторов», – резюмирует Линдигрин.

    В понедельник состоялась встреча Владимира Путина и губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, который рассказал президенту о достижениях в области социально-экономического развития. Глава региона рассказал, что за последние пять лет собственные доходы территории удалось нарастить на 20 млрд рублей в год.

    Он отметил, что только на выплату материнского капитала в прошлом году было направлено 3 млрд рублей. Каждый третий житель области получает те или иные социальные выплаты, и в годовом исчислении это составляет 12 млрд рублей. Кроме того, полностью решена проблема обманутых дольщиков. Огромный прогресс достигнут в сфере переселения граждан из аварийного жилья. Так, на текущий момент в новые дома успели заехать 2663 человека.

    «Также хотел бы отметить: радуют успехи наших аграриев. Астраханская область три года подряд занимает первое место в России по выращиванию овощей в открытом грунте, и сегодня очень активно идет возрождение рисоводства. Хочу отметить, что годовой рост объемов сельскохозяйственного производства превысил 2% и составляет 70 млрд рублей», – уточнил губернатор.

    Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Бабушкина на новый срок в должности главы региона. Однако он отметил, что в ходе предварительной избирательной кампании важно «выйти к людям», чтобы «получить их оценки и их наказы».

    Коментарии (0)
    15 апреля 2024, 20:45 • Новости дня
    Неразрывность трех ветвей русского народа показали на выставке об истории Крыма и Новороссии

    В Москве на Страстном бульваре открылась выставка о становлении России в качестве черноморской державы

    Неразрывность трех ветвей русского народа показали на выставке об истории Крыма и Новороссии
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Олег Исайченко

    В Москве на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Она приурочена к 240-летию создания Таврической области и рассказывает о том, как Россия расширялась в сторону Черного моря, исторических личностях, которые внесли неоценимый вклад в развитие Крыма и Новороссии, и неразрывности великорусской, малорусской и белорусской ветвей русского народа.

    «Сама выставка приурочена к 240-летию создания Таврической области. Это большой и важный этап на пути воссоздания истории Новороссии. Событие особенно актуально на фоне того, что большая часть региона уже вернулась в Россию», – сказал Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте России.

    «Не стоит забывать и о десятой годовщине Крымской весны, когда фактически начался процесс собирания современной России, которая ориентируется на историческую модель. Мы должны знать свою историю, иметь правильные ориентиры. И эта выставка помогает нам узнать тех людей, которые внесли свой вклад. Они для многих могут стать примером», – считает спикер.

    По его словам, выставка в некотором роде является и элементом поддержки бойцов в зоне СВО. «Ведь спецоперация направлена на защиту наших людей. И тут важно, что мы не разделяем ветви русского народа – великорусскую, малорусскую и белорусскую. Они были и останутся вместе, только так мы можем быть сильными», – акцентирует постпред.

    Схожей точки зрения придерживается и зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. «Российская история неразрывна и с Крымом, и с Новороссией. Равно как и русское искусство и культура. И в этом контексте популяризация истории наших регионов крайне важна для всей страны», – пояснил он.

    По словам спикера, выставку должны увидеть как можно больше москвичей и гостей столицы, поскольку там представлены различные портреты, карты и документы. «Здесь создано большое поле для мысли и раздумий о том, что такое Россия. Если посмотреть на историю нашего государства, можно увидеть, какое огромное число событий происходили в Крыму и регионах Новороссии», – перечисляет собеседник.

    «Выставка покажет нашим гражданам, которые не являются профессиональными историками, документальные доказательства того, что Россия присоединяла регионы мирно. Мы никогда не угнетали мирное население и действовали исключительно в целях обеспечения безопасности государства», – заключил Владимир Коптев-Дворников, ученый секретарь «Библиотеки искусств им. А. П. Боголюбова», профессор ВШЭ.

    В понедельник на Страстном бульваре открылась выставка «История Новороссии и Крыма в датах и документах». Экспозиция рассказывает об этапах присоединения этих земель к Российской империи, о непрерывности исторического расширения России на юг, в сторону Черного моря, и о тех людях, идеями и делами которых реализовывался этот процесс.

    Выставка подготовлена при поддержке президентского Фонда культурных инициатив в рамках проекта «Едины с Россией: историко-культурный взгляд на развитие новых территорий на «Бульваре искусств».

    Как отмечают организаторы, материалы, представленные в рамках экспозиции, расскажут историю региона начиная с глубокой древности. «Благодаря освоению Новороссии и Крыма, Россия стала великой Черноморской державой. В середине XIX века усилиями выдающихся адмиралов А. С. Грейга, М. П. Лазарева, П. С. Нахимова и В. А. Корнилова Черноморский флот стал одним из лучших парусных флотов Европы. Россия не только укрепила свои южные границы, но и обеспечила себе контроль над важными торговыми путями», – говорится в анонсе мероприятия.

    Экспозиция будет представлена в открытом городском пространстве в пешеходной зоне Страстного бульвара до 30 апреля.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2024, 01:08 • Новости дня
    Бастрыкин призвал ужесточить наказание за демонстрацию преступлений в интернете

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой усилить ответственность за публичную демонстрацию преступлений в сети Интернет и СМИ.

    «Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото– или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет», – заявил Бастрыкин, передает ТАСС.

    Глава СК России отметил необходимость скорейшего принятия закона, который введёт административную ответственность за распространение фото– и видеоматериалов с изображениями жестоких преступлений через платформы потокового вещания. Кроме того, он предложил внести изменения в статью 63 УК России, дополнив ее новым отягчающим обстоятельством – публичной демонстрацией преступления в СМИ и сети «Интернет».

    Бастрыкин обратил внимание на негативное влияние коротких видеороликов, демонстрирующих преступления, на психологическое состояние молодёжи. Такие видео, по его словам, провоцируют агрессию в комментариях, которая впоследствии может перенестись в реальную жизнь.

    Также Бастрыкин считает, что фильмы на бандитскую тематику негативно влияют на подростков.

    В качестве решения проблемы глава СК России предложил увеличить количество центров информационной безопасности и психологической помощи для молодёжи. Эти центры, работающие по единому алгоритму, смогут эффективно формировать гражданскую позицию у молодых людей и противодействовать идеологии терроризма и экстремизма.

    Коментарии (3)
    Главное
    ФСБ пресекла попытку диверсии на Транссибе
    В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных
    Пленный спецназовец ВСУ признался в неумении пользоваться оружием
    Bloomberg раскритиковал заявления Макрона об увеличении военной помощи Киеву
    На заводе снарядов для Украины в США произошел пожар за день до визита Байдена
    Мэр Орска объяснил, как сын смог позволить себе квартиру в Дубае
    Большинство российских мужчин предпочли при знакомстве работающих женщин

    В войне Запада против российских металлов выиграл Восток

    США и Великобритания вводят запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. Наши металлы больше не смогут торговаться на Лондонской бирже металлов. Почему Китай, Индия и Канада станут главными бенефициарами этой истории? Подробности

    Перейти в раздел

    Последствия удара Ирана по Израилю обманули ожидания многих

    Иран нанес масштабный, беспрецедентный по силе удар по территории Израиля. Эксперты отмечают, что регион находится на грани большой войны, в которую могут быть вовлечены ведущие державы мира. Каковы практические итоги этой атаки? И почему в Тегеране дают понять, что инцидент исчерпан? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отключает Украине энергосистемы больших городов

    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина перешла к прямому шантажу Америки

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО. Между тем американские элиты обеспокоены возможным ростом цен на топливо из-за безрассудных действий офиса Зеленского. Имеет ли украинский шантаж шансы на успех? И сумеют ли Штаты «приструнить» своевольных союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итака Ирана на Израиль. Что это было?

      Иран все-таки ударил по Израилю в отместку за уничтожение своего консульства в Дамаске, но ударил так, что никого не задело. А самое странное, что Тегеран к этому как будто и стремился: о будущей атаке оповестили всех, даже США, разве что объявление не повесили. Чего добивается Иран?

    • СВО и судьба Харькова

      Мировые и украинские СМИ утверждают, что Россия готовит полномасштабное наступление на Харьков, причем на Западе сулят городу предельно мрачное будущее в свете регулярных атак ВСУ на Белгородчину.

    • Запад начал унижаться перед Трампом

      Акционеры проекта «Конфликт на Украине» начали активную обработку Дональда Трампа и его окружения с целью предотвратить смену курса США после возвращения эксцентричного миллиардера в Белый дом. Особенно сильно активничают британцы, подославшие к Трампу главу МИД. Чего они хотят добиться? Получится ли у них?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............