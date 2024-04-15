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В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники
Подполье: В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники
В результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наемники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, удар был нанесен рядом с расположением ВСУ, поэтому было так много раненых, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что франзузов грузили в скорые из Павлограда, местные машины стояли в стороне.
Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.
Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по расположению французских наемников в Славянске.