Подполье: В результате удара по расположению ВСУ в Славянске ранены французские наемники

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, удар был нанесен рядом с расположением ВСУ, поэтому было так много раненых, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что франзузов грузили в скорые из Павлограда, местные машины стояли в стороне.

Так же он добавил, что данные по пострадавшим уточняются.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по расположению французских наемников в Славянске.