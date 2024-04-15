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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

    0 комментариев
    15 апреля 2024, 00:58 • Новости дня

    WSJ не исключила «ответа» Израиля на атаку Ирана в понедельник

    Tекст: Антон Антонов

    США и другие страны Запада полагают, что Израиль быстро ответит на иранскую атаку, сообщают СМИ.

    Как пишет Wall Street Journal, это может произойти «уже в понедельник», передает РИА «Новости».

    По данным Ynet, заседание военного кабинета Израиля завершилось без решения о масштабе и сроках «ответа». Саму необходимость такого «ответа» поддержало большинство членов военного кабинета, передает ТАСС.

    Тем временем власти Израиля отменили запрет на проведение занятий в системе образования и сняли лимиты на число участников собраний, установленные с вечера 13 апреля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Напомним, после того, как Израиль атаковал консульский отдел иранского посольства в Дамаске, Иран нанес масштабный удар по территории Израиля.

    14 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой

    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Максим Галкин, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.

    Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».

    Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.

    Коментарии (50)
    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (46)
    14 апреля 2024, 03:10 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал важные военные цели армии Израиля на «оккупированных территориях», «успешно взял их на прицел и уничтожил», заявил КСИР.

    Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

    Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

    Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    14 апреля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»

    Постпред Израиля при ООН Эрдан потребовал от генсека Гутерреша осудить Иран

    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерреш должен осудить Иран за атаку на Израиль, заявил израильский постпред при организации Гилад Эрдан.

    Эрдан обвинил Иран в нарушении Устава ООН. По мнению Израиля, Иран создает «угрозу международному миру и безопасности». Обращаясь к Гутеррешу, Эрдан заявил: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!» – передает ТАСС.

    Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, иранский МИД заявил, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН».

    Коментарии (43)
    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (30)
    14 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории.

    Как следует из сообщений в соцсетях, об этом заявил телеканал CNN.

    Напомним, Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

    Коментарии (23)
    14 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА

    Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Ирана по Израилю выпущено свыше 200 беспилотников и ракет, большую часть удалось перехватить, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.

    По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.

    Коментарии (13)
    14 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    Ципис: Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Атака Ирана по территории Израиля носила символический характер. Особого ущерба Тель-Авив не понес, однако местные политики настроены на решительный ответ Тегерану. Вероятность вовлечения в конфликт западных стран крайне высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Иран предпринял масштабную атаку с использованием БПЛА и ракет в отношении Израиля

    «Оценить масштабы прошедшей атаки достаточно сложно. Сирены звучали далеко не во всех городах. Кроме того, определить, какие именно ракеты или БПЛА принадлежали именно Ирану, а не ХАМАС, в данный момент практически невозможно. Тем не менее местные СМИ сообщают о том, что в налете принимали участие около 300 дронов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Собеседник подчеркнул, что «уже сейчас можно сделать вывод, что прошедшая атака не причинила Израилю существенного ущерба. Информации о поражении каких-либо значимых военных или гражданских объектов до сих пор нет. Таким образом, можно предположить, что действия Тегерана в большей степени носили символический характер».

    «Иран долгое время говорил о необходимости ответа на удар Тель-Авива по консульству государства в Сирии. Исламская республика нуждалась в демонстрации силы для поддержания авторитета на международной арене и внутри собственного общества. Одновременно с этим страна пыталась избежать эскалации», – отмечает эксперт.

    Он акцентирует, что «этим и объясняется относительно незначительные последствия прошедшего удара. Однако в Израиле ночная атака спровоцировала ожесточение политической элиты. Очевидно, что Тель-Авив не намерен снижать градус противостояния. Скорее всего, еврейское государство попытается ответить на враждебные действия Ирана».

    «При этом вероятность вовлечения в конфликт западных сил во главе с США крайне высока. Несмотря на то, что Джо Байден уже поспешил сообщить об отсутствии намерений у Штатов ввязываться в столкновение с Тегераном, итоговое решение Вашингтона может оказаться кардинально противоположным», – считает собеседник.

    Ципис заключил, что «американские ВС уже присутствуют в регионе. Кроме того, президент США далеко не всегда занимает ключевое место в планировании внешнеполитических действий. Помимо него очень значимыми представляются позиции разведывательных служб, партийных фракций и Госдепартамента. Не исключаю, что их коллективная позиция может оказаться достаточно воинственной».

    Ранее Иран предпринял атаку по территории Израиля. Телеканал CNN назвал произошедшее крупнейшим налетом дронов в истории. По данным ЦАХАЛ, в обстреле принимали участие 185 БПЛА типа Shahed 238 и 110 баллистических ракет. Об этом сообщает местное издание Ynet. Отмечается, что подавляющая часть снарядов была перехвачена ПВО страны и ее союзниками.

    Отражение атаки со стороны Тегерана позиционируют как «историческое достижение» противовоздушной обороны Израиля. В подавлении обстрела принимали участие американские и британские военные, чьими силами были остановлены снаряды в небе над Сирией и Ираком. Кроме того, о причастности к перехвату ракет и БПЛА заявила и Иордания.

    Издание Al Arabia сообщает, что беспилотники были запущены с территории западных провинций Ирана. Подчеркивается, что к атаке присоединились и союзники Тегерана из Йемена и движения «Хезболла». Произошедшее вызвало серьезный подъем общественных настроений в стране. Так, на площади Палестины в столице собрались сотни людей, приветствовавшие «беспрецедентный» обстрел Израиля.

    Иранское издание IRNA, цитируя МИД страны, пишет о том, что налет на еврейское государство был осуществлен с опорой на «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН». Подчеркивается, что в ходе атаки была поражена авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на консульство Исламской республики в Сирии.

    Тем не менее ЦАХАЛ сообщил о «минимальном ущербе» для данного военного объекта. О погибших в результате атаки до сих пор не сообщается. По информации израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом», доктора в ночь на воскресенье оказали помощь лишь 31 человеку, которые жаловались на сильный стресс или легкие ранения, пишет ТАСС.

    Между тем иранское постпредство при ООН предостерегло США от вмешательства в противостояние Исламской республики и Израиля. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в Российской Федерации). Кроме того, Тегеран предупредил Иорданию о возможности нанесения ударов по стране в случае, если она будет оказывать поддержку Тель-Авиву.

    Об этом со ссылкой на источник среди военных пишет иранское издание Fars. В свою очередь глава Минобороны Исламской республики Мохаммад Реза Аштияни пригрозил решительным ответом тем, кто предоставит Израилю свою территорию или воздушное пространство для нападения на Тегеран. Об этом пишет Mehr.

    В настоящий момент атака против еврейского государства под названием «Правдивое обещание» считается выполненной и завершенной. Тем не менее произошедшее вызвало широкий резонанс в Израиле. После отражения обстрела премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль успешно отбился и готов к победе.

    Кроме того, Тель-Авив запросил срочное заседание СБ ООН, чтобы безапелляционно осудить Иран. Мероприятие запланировано на 16.00 (23.00 мск). Постпред государства при ООН Гилад Эрдан выступил с критикой генсека организации Антониу Гуттериша и призвал его «очнуться» и выступить с осуждением Тегерана.

    Произошедшее поставило в сложное положение США. Так, CNN сообщает о телефонном разговоре Джо Байдена и Нетаньяху, в котором президент Штатов предложил премьер-министру Израиля рассматривать произошедшее как «победу», поскольку атаки Ирана оказались преимущественно безуспешными.

    В свою очередь, NBC передает об опасениях американских чиновников, вызванных тем, что реакция Тель-Авива на обстрелы может быть поспешной и не учитывать всех возможных последствий. С осуждением налета выступил и глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, отмечает в другом материале ТАСС.

    По его оценке, данное событие является примером беспрецедентной эскалации и несет в себе серьезную угрозу региональной безопасности. Ситуацию обсудят и лидеры стран G7. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома. Целью встречи станет совместная выработка дипломатического ответа на «агрессию» Ирана.

    В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале заявил, что обострение конфликта между Тель-Авивом и Тегераном может стать поводом к началу острейшего кризиса на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что в настоящий момент все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия.

    Напомним, поводом к решительным действиям Ирана в отношении Израиля послужила атака ЦАХАЛ по консульству Исламской республики в столице Сирии Дамаске. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия данного события.

    Коментарии (18)
    14 апреля 2024, 01:59 • Новости дня
    США сбили часть запущенных Ираном по Израилю дронов

    CNN сообщил о перехвате американской ПВО на Ближнем Востоке части иранских дронов

    США сбили часть запущенных Ираном по Израилю дронов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Часть иранских дронов, запущенных по Израилю, перехвачена системами ПВО США на Ближнем Востоке, сообщают американские чиновники. По данным СМИ, Иордания сбивает запущенные ираном ракеты.

    Как сообщает CNN, Великобритания обеспечивает пополнение американских средств ПВО, хотя сама и «не использует активно» собственные силы.

    Позднее Пентагон подтвердил, что «силы США в регионе продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль», передает РИА «Новости».

    Al Arabiya сообщает, что силы ПВО Иордании сбивают запущенные Ираном ракеты, передает ТАСС.

    Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источник в силовых кругах сообщила, что вне границ Израиля перехвачено свыше сотни иранских дронов.

    Напомним, Тегеран заявил, что нынешняя атака является конфликтом между Ираном и «преступным израильским режимом», США должны «держаться подальше».


    Коментарии (12)
    14 апреля 2024, 11:38 • Новости дня
    Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем

    Глава генштаба ВС Ирана Багери: Базы США в регионе не будут в безопасности

    Иран пригрозил США из-за сотрудничества с Израилем
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран предупредил США, что если те будут участвовать в действиях Израиля, американские базы и личный состав США на Ближнем Востоке не будут находиться в безопасности, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.

    По его словам, Иран передал США через посольство Швейцарии, что если США захотят сотрудничать с Израилем в агрессивных действиях сионистов или участвовать в этих действиях, американские базы и личный состав в регионе не будут в безопасности, и Тегеран будет рассматривать личный состав как агрессора и применит по отношении к нему необходимые меры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (24)
    14 апреля 2024, 06:39 • Новости дня
    NYT сообщила, что по Израилю выпустили 185 БПЛА и 146 ракет

    NYT назвала «относительно ограниченным» ущерб Израилю от атаки Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    По Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным», сообщают СМИ.

    Как пишет New York Times со ссылкой на израильских чиновников, основное число пусков произвели с территории Ирана, хотя также зафиксированы пуски из Ирака и Йемена.

    По предварительной оценке, ущерб Израилю оказался «относительно ограниченным, учитывая масштаб атаки», передает РИА «Новости».

    CNN со ссылкой на источники сообщает, что атака продолжалась около пяти часов, передает ТАСС.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что уничтожил важные военные цели армии Израиля. По версии ЦАХАЛа, большую часть ракет и БПЛА удалось перехватить.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2024, 09:47 • Новости дня
    Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия

    Болтон: Израилю после ударов Ирана надо уничтожить его программу ядерного оружия

    Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил телеканалу CNN, что Израилю следует рассматривать возможность «уничтожения иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку со стороны Ирана.

    По его словам, ни одна из выпущенных Ираном ракет не содержала ядерных боеголовок, но это не исключает такой возможности в будущем и поэтому Израилю нужно рассматривать возможность уничтожения иранской программы ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    Болтон также выразил надежду, что президент США Джо Байден не будет пытаться отговаривать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от этого.

    Ранее Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (22)
    14 апреля 2024, 20:49 • Новости дня
    В Китае выразили обеспокоенность после ночной атаки по территории Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность после ночной атаки Ирана по территории Израиля, передает NBC News.

    Произошедшее в Китае назвали «последним проявлением конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, отметив важность недопущения дальнейшей эскалации, передает Lenta.ru.

    Китай обратился к международному сообществу, предложив руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (4)
    14 апреля 2024, 02:36 • Новости дня
    Взрывы прозвучали над Иерусалимом
    Взрывы прозвучали над Иерусалимом
    @ AFP News Agency/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Не менее пяти взрывов прозвучало в небе над Иерусалимом, сообщают СМИ.

    Сработал сигнал воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Al Arabiya сообщает о взрывах в Эрбиле, столице автономного региона Иракский Курдистан. Сообщается, что на город совершена ракетная атака.

    Sky News Arabiya заявляет, что американские силы ПВО на базе в Эрбиле сбили три запущенных Ираном в сторону Израиля беспилотника.

    По данным CNN, ни один беспилотник или баллистическая ракета, которые выпустил Иран по Израилю, на данный момент не смогли поразить ни одну цель в еврейском государстве.

    В Иордании, силы ПВО которой, по данным СМИ, сбивали летящие в сторону Израиля иранские БПЛА и крылатые ракеты, осколки сбитых ракет упали на Амман и в других частях королевства, кое-где вызвав пожары, передает РИА «Новости» со ссылкой на al Hadath.

    Напомним, СМИ сообщали, что военные Ирана следят за реакцией Иордании на атаку по Израилю. Утверждалось, что если она предпримет действия по защите Израиля, то станет следующей целью.

    Коментарии (0)
    14 апреля 2024, 07:58 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал Израилю «победу»
    Нетаньяху пообещал Израилю «победу»
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что войска перехватили иранские ракеты и беспилотники.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Нетаньяху заявил: «Мы отбились и вместе мы победим», – передает ТАСС.

    Напомним, Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По данным СМИ, Байден дал понять, что США не собираются участвовать в наступательных операциях против Ирана.

    СМИ сообщают, что в результате иранской атаки по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

    Коментарии (11)
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    ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности

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