Дополнительная группа МЧС направлена из Казани в Оренбург для борьбы с паводком

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, в воскресенье из Казани в Оренбург для оказания помощи по ликвидации последствий паводка направился сводный мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники и шести плавсредств, укомплектованных необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды, передает РИА «Новости».

Как отметили в МЧС, в селе Никольском, где начала прибывать вода, объявлена эвакуация, в Илекском районе продолжают укреплять защитную насыпь, установлена водоналивная дамба.

Всего в Оренбургской области в зоне паводка остаются почти 13,5 тыс. жилых домов и 20,5 тыс. придомовых участка.

Ранее в МЧС сообщили, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка.