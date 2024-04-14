Венгрия отказалась поддерживать вступление Косова в Совет Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто заверил Сербию в отказе поддерживать вступление Косова в Совет Европы

Tекст: Антон Антонов

Сийярто сказал, что его страна надеется на успех переговоров между Белградом и Приштиной, но желание Косова вступить в международные организации не помогает этому процессу.

Венгрия не станет поддерживать заявку Косова, пока Приштина не договорится с Белградом. Также она не собирается поддерживать никакие предложения в ООН, грозящие «дальнейшей эскалацией», передает ТАСС.

Венгрия, стремясь к стабильности в районе Западных Балкан, считает Сербию «ключевой страной в регионе» и хочет «ускорить процесс интеграции Сербии в Европейский союз», сказал Сийярто.

Напомним, политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал инициативу вступления непризнанной республики Косово в Совет Европы.