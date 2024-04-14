Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Венгрия отказалась поддерживать вступление Косова в Совет Европы
Глава МИД Венгрии Сийярто заверил Сербию в отказе поддерживать вступление Косова в Совет Европы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил главе МИД Сербии Ивице Дачичу, что Будапешт не станет поддерживать вступление Косова в Совет Европы.
Сийярто сказал, что его страна надеется на успех переговоров между Белградом и Приштиной, но желание Косова вступить в международные организации не помогает этому процессу.
Венгрия не станет поддерживать заявку Косова, пока Приштина не договорится с Белградом. Также она не собирается поддерживать никакие предложения в ООН, грозящие «дальнейшей эскалацией», передает ТАСС.
Венгрия, стремясь к стабильности в районе Западных Балкан, считает Сербию «ключевой страной в регионе» и хочет «ускорить процесс интеграции Сербии в Европейский союз», сказал Сийярто.
Напомним, политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал инициативу вступления непризнанной республики Косово в Совет Европы.