Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.45 комментариев
Файзуллин и Шумков обсудили мероприятия по предупреждению половодья в Курганской области
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели объезд города Кургана, а также провели совещание по предупреждению половодья и ликвидации возможных последствий, сообщили в правительстве России.
Файзуллин оценил текущую паводковую обстановку и подготовку в том числе в части укрепления защитных сооружений, сообщается в Telegram-канале российского правительства.
Глава ведомства посетил набережную города, где провели работу по укреплению в связи с паводком.
Мониторинг ситуации в городе осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе по камерам видеонаблюдения. В регионе проводится отселение жителей с подтопляемых территорий. Развернуто 99 пунктов временного размещения.
Также организовано патрулирование гидротехнических сооружений с целью пресечения противоправных действий.
Файзуллин совместно с Шумковым провел совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе. На нем обсудили текущую ситуацию в регионе, проведенные работы по защите объектов инфраструктуры, организацию работ по оказанию мер поддержки граждан и по определению ущерба в результате ЧС.
Сейчас в Курганской области организованы все возможные подготовительные противопаводковые мероприятия: работа по укреплению дамб, организация ПВР, оказание помощи гражданам по вывезу ценного имущества. Также предусмотрены каналы подачи заявлений на получение компенсаций.
«Основная тема нашей поездки связана с ситуацией по паводку, очень много превентивно отработано командой губернатора Курганской области. Это важно, потому что всегда последствия преодолевать сложнее. Область будет поддержана со всех направлений и в том числе федеральными органами исполнительной власти. Соответствующие поручения президента [Владимира Путина] и председателя правительства [Михаила Мишустина] уже есть», – заключил Файзуллин.
Также министр проверил работу дополнительной системы мониторинга, установленную региональными властями. В регионе проводится отселение жителей с подтопляемых территорий. С учетом резервных развернуто 99 пунктов временного размещения, сообщается в Telegram-канале Минстроя.