Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.9 комментариев
В Минобороны России спрогнозировали последствия нового контрнаступления ВСУ
Новый план Киева по контрнаступлению приведет к разгрому украинской армии и положит начало пути к миру на условиях России, заявил высокопоставленный источник в Минобороны.
«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», – сказал он, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, Киев полностью возложил на Запад обязанность снабжения сотен тысяч мобилизованных украинцев оружием, поскольку «ничего своего на Украине давно нет». Вместе с тем «и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола».
Он также напомнил, что предыдущее контрнаступление ВСУ закончилось гибелью и ранением более 166 тыс. украинских военнослужащих, потерей 789 танков, 2,4 тыс. других бронемашин и 132 самолетов.
На Украине не осталось тех, кто стал бы «добровольно развивать это безумие Зеленского», поэтому Киев пытается пополнить ряды ВСУ «новым пушечным мясом», продвигая закон о мобилизации.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления, в который входит разрушение Крымского моста. В Крыму назвали неадекватным «план контрнаступления» от Зеленского.