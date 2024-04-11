Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много.0 комментариев
Путин призвал не тянуть с восстановлением жилья в подтопленных регионах
Власти пострадавших от паводка регионов должны заблаговременно заняться вопросом восстановления жилья и инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.
«Смотрите, где-то вода не пришла еще, где-то она еще не ушла, но уже сейчас нужно думать о восстановлении жилья. Прежде всего жилья, но и инфраструктуры, конечно. Поэтому не тяните, пожалуйста, заранее к этому подготовьтесь, заранее», – сказал глава государства на совещании по ситуации с паводками, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.