В Британии назвали тревожным решение суда по Авену и Фридману

FT: решение суда по Авену и Фридману стало прецедентом для оспаривания санкций

Tекст: Ольга Никитина

Издание уточняет, что санкции вводились по принципу «близость» к российскому руководству якобы «подразумевает причастность к вторжению (так FT называет специальную военную операцию – прим. ВЗГЛЯД) на Украину», передает РИА «Новости» содержание публикации.

По мнению чиновников ЕС и юридических экспертов, данное решение может открыть путь для оспаривания санкций сотнями других лиц, связанных с Кремлем.

Авен и Фридман в своих исках утверждали, что доказательства для включения их в санкционные списки, представленные Советом ЕС, не отвечают европейским стандартам, а сами рестрикции являются чрезмерными.

Суд согласился с их доводами, постановив, что Совет ЕС не предоставил достаточных доказательств того, что бизнесмены действительно являются «влиятельными» в России или заняты в секторах экономики, которые приносят значительные доходы российскому бюджету.

Решение суда ЕС может иметь далеко идущие последствия для санкционной политики ЕС, делая ее более уязвимой для оспаривания, продолжает британское издание.

В настоящее время в суд поступили десятки исков от российских, белорусских и украинских физических и юридических лиц, добивающихся отмены санкций.

Напомним, ранее в ЕС сообщили, что Петр Авен и Михаил Фридман, несмотря на решение суда об отмене санкций, останутся под ограничениями.