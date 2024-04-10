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    Федеративная республика Украина, где в одних регионах говорили бы на западноукраинском, в других – на русском, в третьих – на румынском или венгерском, могла бы явить пример прагматичного государства, которое существует в интересах своих граждан. Но она стала примером прямо противоположного.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Вышвырнуть нацистов из Одессы – как это сделали 80 лет назад

    10 апреля 1944 года Красная армия освободила Одессу от оккупантов. Немцы и румыны в свое время потратили немало сил, чтобы захватить жемчужину Черного моря. И уходить «по-хорошему» они, естественно, не собирались.

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    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

    4 комментария
    10 апреля 2024, 14:44 • Новости дня

    ВС России уничтожили два цеха сборки дронов ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили два цеха сборки дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, два цеха сборки беспилотников, а также объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена база с находившимися там 32 гаубицами Д-20, также поражена живая сила и техника ВСУ в 128 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, по данным ведомства, средства ПВО сбили 172 украинских БПЛА, три французские авиационные управляемые бомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган».

    Всего с начала СВО уничтожены 583 самолета, 270 вертолетов, 20 089 беспилотников, 499 ЗРК, 15 741 танк и другие бронемашины, 1266 машин РСЗО, 8802 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 852 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что в Одессе уничтожены две станции ПВО и машина ЗРК IRIS-T.

    9 апреля 2024, 20:05 • Новости дня
    Журналистка из Германии получила убежище в России

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила убежище в России

    Журналистка из Германии получила убежище в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистка из Германии Дагмар Хенн получила временное убежище в России, она приехала в страну в мае 2022 года по приглашению канала RT, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Хенн приехала в Россию для работы в службе новостей вещания на немецком языке, обратилась в московскую полицию за миграционным документом в феврале. Журналистка поддерживает позицию Москвы и не планирует возвращаться в Германию из-за угроз, передает РИА «Новости».

    По данным RT, Хенн поставила под сомнение версию властей ФРГ о спецоперации на Украине, в Германии ей грозит тюремный срок за «публичное преуменьшение геноцида и военных преступлений».

    Пожилая мама журналистки вынуждена была переехать в Россию к дочери: к ним домой в ФРГ пришла полиция, а счета заблокировали. Женщина получила ВНЖ в России в прошлом году.

    Дагмар Хенн является соавтором сборника статей зарубежных журналистов под названием «Честный Донбасс», в который вошли репортажи с мест боевых действий на Украине.

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    9 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод

    Координатор подполья Лебедев: ВС России поразили авиазавод в Харькове

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Харьковский авиаремонтный завод поражен российскими авиабомбами ФАБ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Прилеты зафиксированы в Киевском районе города, по предварительным данным, есть попадания по территории Харьковского авиаремонтного завода, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его словам, в этом месте есть много других возможных целей. На территории предприятия производили беспилотники, там же, согласно данным подполья, расположены подземные склады.

    Об ударах по Харькову во вторник заявлял мэр города Игорь Терехов.

    До этого во вторник Лебедев сообщал, что ВКС России ударили авиабомбой по складу боеприпасов в селе Слобожанское на юго-востоке Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 18:30 • Новости дня
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    США передали Украине изъятое у Ирана оружие
    @ @CENTCOM

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о передаче Украине партии оружия, которое было конфисковано у Ирана в ходе международной операции по защите торговых судов в Красном море.

    По заявлению CENTCOM, 1 декабря 2023 года США получили право собственности на данную партию боеприпасов, которая первоначально была изъята с четырех транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, сообщает МК.

    В состав переданного Украине оружия входят около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также около полумиллиона патронов.

    Ранее СМИ сообщили, что военные перспективы Украины выглядят мрачно на фоне проблем с выделением помощи от США и успехов российской армии.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    10 апреля 2024, 11:30 • Новости дня
    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о новом контрнаступлении ради денег от Запада

    Политолог объяснил заявление Зеленского о плане нового контрнаступления
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ испытывают дефицит живой силы, но для очередной волны мобилизации нужны деньги. Поэтому Зеленский, вновь возвращаясь к теме контрнаступления, пытается выпросить очередные транши от Запада, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине исключили из закона о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных, а Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления.

    «Все заявления и действия вокруг закона о мобилизации направлены на пополнение рядов ВСУ и сохранение имеющейся живой силы. Дело в том, что украинские войска уже сейчас испытывают серьезный дефицит, который в перспективе может лишь усугубиться. Поэтому главком Сырский и предложил рассмотреть поправки о ротации и увольнении позже. Он просто тянет время», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Когда будет принят закон о мобилизации, предсказать сложно. Киеву на это нужны в том числе деньги. Да и в целом армия – это не только солдаты. Новых бойцов необходимо одеть, вооружить, снабдить медикаментами и прочим. А у Киева собственных средств нет. Поэтому проект, скорее всего, будут тормозить. Это стандартная для Украины история – несоответствие желаний и возможностей», – подчеркивает он.

    «На этом фоне Зеленский вновь возвращается к риторике вокруг якобы нового контрнаступления. Не сомневаюсь, что это очередная попытка привлечь внимание Запада. Ведь только так можно получить какое-то финансирование. Украинское руководство стремится показать – план есть, поэтому потенциальные транши не станут пустой тратой. Кроме того, такими заявлениями подогревается угасающий патриотизм граждан». – резюмировал Скачко.

    Ранее комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об исключении положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации.

    Главком в письме к главе Минобороны Украины Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов документа нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте».

    В результате правительству Украины было поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект документа о ротации и увольнении с военной службы.

    Напомним, одобренный в первом чтении закон о мобилизации предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения Ставки верховного главнокомандующего. Позднее к проекту подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в документ.

    Тем временем Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады быстрее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Поведение депутатов он назвал «безответственным». Кроме того, по его мнению, Запад очень сильно недоволен промедлением в отношении этого документа.

    Также Зеленский сообщил о наличии у Украины плана нового контрнаступления. По его словам, этот документ уже был разработан. Однако для реализации задуманного ВСУ нужно получить от стран Запада современные системы вооружения.

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    9 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    В тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    По данным СВР, первая партия «головорезов», состоящая из нескольких сотен мексиканцев и колумбийцев, должна пополнить ряды ВСУ и отправлена на фронт летом 2024 года. За участие в конфликте на стороне киевского режима им предлагалась полная амнистия, уточнили в российской разведке, передает ТАСС.

    В СВР отметили, что США прибегают к «отчаянным методам», пытаясь переломить ситуацию на Украине. По данным разведчиков, вербовка латиноамериканских преступников – это попытка пополнить ряды деморализованных бойцов ВСУ людьми, «имеющими склонность к вооруженному насилию».

    Если «пилотный проект» окажется удачным, программа вербовки будет продолжена и расширена за счет преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заявили в СВР.

    Военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

    Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на Купянском направлении.

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    10 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    На кладбищах в США увеличилось число могил убитых на Украине наемников
    @ US Joint Staff/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На американских кладбищах, как и на европейских, растет число могил ликвидированных ВС России на Украине наемников.

    Так, 50-летний отставной морской пехотинец США Грейди Курпаси погиб спустя два месяца после начала СВО, при этом его останки захоронили на родине только в марте этого года, так как он долгое время считался пропавшим без вести, передает РИА «Новости».

    Другой погибший Брайн Янг воевал в составе украинских сил и погиб в июле 2022 года в результате танкового обстрела. У него остались двое дочерей, на его памятнике есть эпитафия со словами «вперед к новым приключениям».

    Другой погибший наемник – бывший морпех Иэн Торторичи, присоединившийся к иностранному легиону Украины, он погиб в июне прошлого года в Краматорске.

    Еще один убитый на Украине американский «волонтер» – Дейн Партридж, служивший ранее в Ираке. СМИ сообщали, что он участвовал в боевых действиях на стороне Киева с апреля 2022 года. Уже в октябре наемник попал под обстрел, получил ранение и позднее скончался. У него остались жена и пятеро детей.

    В Европе также увеличилось число могил погибших на Украине наемников.

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    10 апреля 2024, 00:30 • Новости дня
    ВСУ использовали химоружие в ДНР

    ВСУ использовали химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР

    ВСУ использовали химоружие в ДНР
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Клещеевки вооруженные силы Украины использовали химическое оружие, сообщили российские силовики.

    Представители российских силовых структур предоставили видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество, передает РИА «Новости».

    «Симптомы: кашель, ожог верхних дыхательных путей», – говорится в сообщении. Поясняется, что украинские войска сбрасывали боеприпасы – стеклянные колбы с отравляющим веществом – с беспилотников.

    Колба «сбрасывается на позиции», после чего разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов. «Бойцы называют его лампой», – пишет «Российская газета».

    Эксперт, исследовавший образец, сообщил, что использован газ, который раздражает слизистые оболочки человека. Вероятно, речь идет о белом фосфоре, передает РИА «Новости».

    По данным ТАСС, это может быть адамсит – боевое отравляющее вещество на основе трихлористого мышьяка, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако. Адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В силовых структурах России подчеркнули, что необходимо остерегаться незнакомых предметов, не контактировать с ними, не подвергать разрушению.

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    9 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военного аэродрома в Одессе

    Подполье сообщило о поражении средств ПВО Украины в Одессе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещенные под Одессой средства противовоздушной обороны Украины, предположительно, поражены в результате ракетного удара, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам местных жителей, прилет был в районе поселка Авангард, сообщил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предположительно, поражен военный аэродром в Одессе, над ним поднимаются клубы черного дыма, добавил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные поразили Харьковский авиаремонтный завод.

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    9 апреля 2024, 22:53 • Новости дня
    Россия и Украина запросили заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

    Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    МАГАТЭ получила от России запрос на проведение заседания по ситуации вокруг Запорожской АЭС, позднее такой же запрос был получен от Украины, сообщило агентство.

    Закрытое заседание управляющих в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене запланировано на четверг, передает РИА «Новости».

    В МАГАТЭ уточнили, что «отдельные письма» с соответствующими запросами были направлены «в хронологическом порядке» Россией, а затем Украиной, передает ТАСС.

    В пятницу сообщалось, что украинские дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС. В воскресенье пресс-служба станции сообщила, что прилеты дронов-камикадзе ВСУ зафиксированы в районе грузового порта и столовой. Во вторник сообщалось, что вооруженные силы Украины атаковали центр ЗАЭС с единственным в мире тренажером реакторного зала.

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    10 апреля 2024, 00:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о разработанном на Украине плане нового контрнаступления

    Зеленский заявил о плане нового контрнаступления
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    План нового контрнаступления вооруженных сил Украины уже разработан, но ВСУ для его реализации нужно получить от стран Запада современные системы вооружения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Кроме того, Киев рассчитывает, что Запад предоставит Украине технологии для производства новейших типов вооружения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. Напомним, в российском Генштабе указывали, что по итогам летнего контрнаступления ВСУ «понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны».

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    9 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    Украинский омбудсмен и его жена купили две Tesla во время военного положения
    Украинский омбудсмен и его жена купили две Tesla во время военного положения
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец и его супруга во время действий военного положения обзавелись двумя электромобилями Tesla Model 3 и Model X, следует из его декларации за прошлый год, пишут украинские СМИ.

    Согласно декларации, в мае 2022 года жена омбудсмена купила Tesla Model 3 без указания стоимости, передает ТАСС. На рынке подержанных машин такая модель стоит от 20 до 30 тыс. долларов. В июне сам Лубинец приобрел Tesla Model X за 750 тыс. гривен (19,3 тыс. долларов).

    Отмечается, что омбудсмен также владеет Renault Trafic (2016 года выпуска) стоимостью 250 тыс. гривен (6,4 тыс. долларов) и Lexus LX 450 (2016 года выпуска) стоимостью 617 тыс. гривен (15,9 тыс. долларов). Их он приобрел в 2018 году.

    Ранее экс-военкома Одесской области заподозрили в незаконном обогащении.

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    10 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

    Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

    В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики неоднократно применяли отравляющие вещества в отношении российских военнослужащих. Однако ОЗХО вряд ли начнет расследование по факту нарушения Киевом Конвенции о запрещении химического оружия. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал председатель Международного общественного трибунала Максим Григорьев. Ранее стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР.

    «Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

    Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.

    «ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

    Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

    Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

    Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

    В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

    В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.

    Коментарии (5)
    10 апреля 2024, 03:29 • Новости дня
    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию

    В Верховной раде решили исключить из законопроекта о мобилизации положения о демобилизации и ротации военных

    Из закона о мобилизации на Украине решили убрать демобилизацию и ротацию
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал предложение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского исключить положения о демобилизации и ротации военных из законопроекта о мобилизации, сообщают украинские СМИ.

    Одобренный в первом чтении документ предусматривал увольнение военных после 36 месяцев службы после решения ставки верховного главнокомандующего. Ко второму чтению подали свыше 4 тыс. правок. Сейчас нет информации о том, какие конкретно изменения внесены в проект закона, передает ТАСС.

    Сырский в письме к главе украинского минобороны Рустему Умерову заявил, что ряд пунктов нуждается в «более детальном анализе и дополнительном изучении». Он предложил «вопрос оснований увольнения с военной службы» и «внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих» рассматривать «отдельно», «в другом законопроекте», передает РИА «Новости».

    Украинский кабмин и комитет Рады поддержали его предложение. Правительству Украины поручено в течение восьми месяцев после опубликования принятого закона о мобилизации представить проект закона о демобилизации и ротации.

    Напомним, мобилизационная кампания на Украине провалилась. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от Рады требуется быстрее принять законопроект, поскольку Запад недоволен промедлением.

    Коментарии (17)
    10 апреля 2024, 08:40 • Новости дня
    Российские военные ударили по энергосистеме Николаева

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ударили по энергосистеме Николаева, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, зафиксирован прилет в Михайло-Ларино, удар пришелся на подстанцию, после чего трансформаторы и распределительные устройства на 330кВ вышли из строя, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев сообщил о перебоях со светом.

    Накануне ВКС России ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.

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    Когда цены на недвижимость начнут падать

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России. Это снижает риски надувания и схлопывания пузыря на финансовом рынке. Спрос на новостройки уже резко упал в некоторых регионах, однако эксперты объясняют, почему пока ждать снижения цен не стоит. Как изменится рынок жилья в этом году? Подробности

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    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

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    Как советские солдаты спасли Одессу от полного разрушения

    Ровно восемьдесят лет назад, 10 апреля 1944 года, советские войска освободили от фашистов важнейший портовый город Черного моря – Одессу. Перед отступлением нацисты и их румынские союзники собирались разрушить город. Сделать это им помешал массовый героизм советских солдат и партизан. Подробности

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    «Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

    Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД. Глава Форин-офиса Дэвид Кэмерон уже посетил Трампа в США, чтобы переубедить его насчет Украины. Или вынести последнее предупреждение. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • НАТО готовит новую войну на Балканах

      В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы.

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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