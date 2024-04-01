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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    2 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    1 апреля 2024, 16:32 • Новости дня

    Ракетную опасность объявили в Белгороде

    Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирена о ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщили в РСЧС.

    Как говорится в сообщении, в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, передает ТАСС. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее женщина погибла при обстреле ВСУ села Дунайка в Белгородской области.

    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

    Коментарии (17)
    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

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    1 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.

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    1 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Кимаковский: Несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики при поддержке ВКС, артиллерии и расчетов FPV-дронов смогли взять под контроль несколько стратегически важных и перспективных укрепрайонов ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    Рогов: Уничтожение моста в Гуляйполе ослабит снабжение ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар по мосту в Гуляйполе осложнит логистику ВСУ на Запорожском направлении. Обходные маршруты поставок сохраняются, однако на их прохождение требуется гораздо больше времени. Восстановить разрушенную конструкцию в ближайшее время не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе.

    «Мост в Гуляйполе являлся крайне важным элементом логистики ВСУ на Запорожском направлении. С его помощью противник регулярно осуществлял переброску солдат. Разрушение конструкции существенно ослабит транспортные возможности украинской армии и позволит нашим бойцам активнее продвигаться», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Однако этот мост не являлся единственной артерией снабжения местной группировки ВСУ. До сих пор сохраняется большое число обходных путей. Логистика осуществляется на объездных и по полям. Вместе с тем успешное функционирование армии возможно лишь при условии поддержания ритмичности поставок всего необходимого. Путь через мост в Гуляйполе использовался офисом Зеленского давно. Теперь же ВСУ придется искать более сложные маршруты, из-за чего часть необходимых грузов будут доходить с опозданием», – подчеркивает собеседник.

    «Мост был разрушен при помощи авиаударов. Он получил значительные повреждения. Несколько десятков метров дороги полностью отсутствуют. К тому же у основания конструкции разрушены несущие опоры. Восстановить его в короткие сроки не получится. Необходимы длительные инженерные и строительные работы, на которые у противника нет времени», – акцентирует эксперт. Резюмируя, Рогов усомнился в том, что ВСУ смогут оперативно отремонтировать мост, поскольку объект находится в зоне досягаемости военных ВС РФ.

    Ранее российская армия уничтожила в мост в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Владимир Рогов. По его словам, конструкция была поражена ударом авиации 11-й армии ВВС и ПВО, а также операторов БПЛА группировки «Восток». Он подчеркнул, что мосты выводятся из строя для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций в рядах противника.

    Между тем ВС РФ продолжают активную работу на Южно-Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Так, российские военные значительно улучшили здесь тактическое положение. В частности, было нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой народной республики, Комсомольское и Малиновка Запорожской области.

    Кроме того, вблизи Приютного ВС РФ отразили контратаку штурмовых групп противника. Потери украинской армии на данном участке фронта составили до 85 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, две гаубицы (М777 и М198 производства США). Также был ликвидирован и склад боеприпасов ВСУ.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его мобилизовали в армию, несмотря на два микроинсульта и травму головы.

    По его словам, он пошел за молоком, когда его остановили и вручили повестку, при этом в военкомате его медсправки затерялись и мужчина с микроинсультами, проблемами с ногами и травмой головы попал в армию.

    Мерва рассказал, что подготовка перед отправкой на передовую проходила в поселке Ольгополь Винницкой области, куда приехали два иностранных инструктора, которые показали, как накладывать турникеты, и через два дня уехали, передает РИА «Новости».

    Подразделение Мервы перебросили под Авдеевку, где на них начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе.

    Он рассказал, что во время отхода у него были отморожены, он отстал, запутался в колючей проволоке и сдался.

    Мерва также заявил, что их не подготовили, отправили в мясорубку, ничему не научили.

    «Я не хотел воевать. Решение Зеленского о мобилизации неправильное», –добавил он.

    Ранее пленный ВСУ рассказал, как чудом выжил в ходе атаки ВС России на БМП Bradley.

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    1 апреля 2024, 07:25 • Новости дня
    Силы ПВО России перехватили два дрона над Белгородской областью

    Российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

    Пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением беспилотников по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне вечером также сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской областью.

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    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    1 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В США указали на вынужденное отступление ВСУ

    Полковник ВВС США Лейтон: Продвижение ВС России заставит ВСУ продолжить отступление

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон заявил, что продвижение российских войск на Донбассе может привести к серьезному отступлению ВСУ и изменению линии фронта.

    Лейтон в интервью CNN отметил, что у России есть шанс воспользоваться успехами, достигнутыми за последние недели, особенно в районе Авдеевки и Харькова. По его словам, именно в этих местах украинская армия испытывает наибольшие трудности, и ей, скорее всего, придется отступать, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что есть вероятность наблюдать изменения на территориальной карте для Украины, а именно возможны изменения в расположении сил, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта.

    Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заяаил, что под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать.

    Напомним, ВС России прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

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    1 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    Российская ПВО сбила Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР

    Минобороны: Российская ПВО сбила Су-27 Воздушных сил Украины в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны ВС России около Райского Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, всего за сутки ВС России перехватили 228 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и одну управляемую авиационную бомбу JDAM производства США.

    Всего с начала СВО уничтожены: 581 самолет, 270 вертолетов, 18 179 беспилотников, 495 ЗРК, 15 670 танков и других бронемашин, 1261 боевая машина РСЗО, 8611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 476 единиц спецтехники.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила украинский МиГ-29 около села Красноармейск в ДНР.

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    1 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО

    Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

    В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.

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