Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.3 комментария
Рогов рассказал о проблемах ВСУ при использовании беспилотников
Рогов: У ВСУ не хватает операторов для управления беспилотниками
ВСУ имеют большое количество беспилотников, а необходимое число операторов для управления ими пока не подготовлено, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, у ВСУ много дронов, а нужное количество операторов они не подготовили, передает ТАСС. Рогов добавил, что на подготовку расчетов у украинских военных уйдет несколько недель.
Рогов добавил, что ВСУ перешли к тактике «тотального минирования абсолютно всего» с помощью дронов «Баба-яга».
Он рассказал, что ВСУ, не закончив первую линию обороны на Запорожском фронте, начали строить вторую линию, что для ВС России очень хорошо, потому что разрывы в участках достаточные для прохода нескольких десятков единиц тяжелой техники. Рогов рассказал также, что с украинской стороны наблюдается «определенный хаос».
Ранее Рогов рассказал, что российские военные взяли под контроль два опорных пункта ВСУ к северо-западу от Вербового в Запорожской области.