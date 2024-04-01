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    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

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    1 апреля 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин присвоил 5-й общевойсковой армии наименование гвардейской

    Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной армии наименование гвардейской

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии наименование «гвардейская».

    «Присвоить 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия», – говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В конце марта Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

    1 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.

    «Правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

    Также предполагается усилить межпредметные связи, улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.

    Ранее Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

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    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

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    1 апреля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль

    Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль нежеланием президента создавать пробки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин в некоторых случаях приезжает поздно вечером в Кремль, чтобы не создавать пробки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя сообщения о том, что Путин приехал в воскресенье в Кремль около 23.00 мск, отметил, что президент иногда так делает, передает ТАСС.

    В случае, когда глава государства предполагает на следующий день работать в Кремле, как в этот понедельник, то Путин предпочитает приезжать в Кремль вечером, когда «не такое напряженное движение» на дорогах.

    Путин не хочет создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, по этой причине он приехал накануне вечером в Кремль.

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    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

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    1 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова
    @ fssp.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В сообщении говорится, что необходимо освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Путин исключил из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил ценность захвата ВС России БМП «Мардер»

    Военный эксперт Коротченко: Трофейная БМП «Мардер» поможет оружейникам России при улучшении средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БМП «Мардер» немецкого производства, которую смогли захватить бойцы Южной группировки ВС России, поможет российским оружейникам в изучении состава брони, компоновки, систем связи, и мониторинга, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, захваченный образец был бы интересен представителям российского ВПК, выпускающих бронетехнику, с точки зрения изучения системы связи, защиты, разведки, мониторинга, компоновки, используемых типов боеприпасов, состава брони, передает ТАСС.

    Коротченко добавил, что все будет изучено с точки зрения совершенствования средств поражения и определения слабых мест.

    Ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российским инженерам будет полезно изучить броню трофейной БМП Marder.

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    1 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО

    Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

    В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Опубликован список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль опубликовал список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.

    Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.

    Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.

    Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.

    В частности, Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».

    Кроме того, правительству поручено продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

    Глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.

    Также Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.

    Помимо этого, президент предложил Народному фронту вести мониторинг реализации перечня поручений, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию.

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    1 апреля 2024, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путину поступают все доклады о ситуации на руднике «Пионер»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области поступают президенту Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президенту докладывают о всех выводах, о результатах проведенной работы и о причинах, по которой остановили саму операцию, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией на руднике, были приняты.

    «Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть», – заключил Песков.

    Ранее спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов и данных разведывательных скважин. В шахте оказались заблокированы 13 горняков.

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    1 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин спросил главу Вологодской области о летнем отпуске Деда Мороза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, доложившего о туристическом потенциале региона, собирается ли живущий в Великом Устюге Дед Мороз в отпуск в теплое время года.

    «Дед Мороз у вас собирается в отпуск?» – спросил президент, ознакомившись с презентацией, передает ТАСС. Филимонов ответил, что Дед Мороз работает круглосуточно, власти намерены обеспечить круглогодичную работу вотчины волшебника в Великом Устюге, поскольку в этом есть экономический смысл.

    «Экономический смысл-то есть. Он же летом растает», – указал Путин. Врио губернатора отметил, что в теплое время года Деда Мороза нужно разместить в не менее волшебном ледяном дворце, который дети смогут посещать вне зависимости от времени года.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с врио вологодского губернатора Филимоновым.

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    1 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с врио вологодского губернатора Филимоновым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник у президента Владимира Путина запланирована встреча с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства работает в понедельник в Кремле, у него на докладе будет врио губернатора Вологодской области, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин продолжает заниматься региональной тематикой. Других публичных мероприятий у президента на понедельник не планируется.

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    1 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин поручил в Вологодской области «не опускать планку» заботы о бойцах СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Региональные власти должны постоянно держать в фокусе внимания заботу о бойцах СВО и их семьях, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

    Глава государства заслушал доклад Филимонова и подчеркнул, что надо не опускать уже выстроенную планку, чтобы «люди чувствовали постоянное внимание», передает ТАСС.

    Врио губернатора рассказал, что в Вологодской области проходили открытые публичные встречи с супругами военнослужащих, было принято решение о запуске региональной диспетчерской службы единого кол-центра по вопросам СВО на базе номера 122.

    Кроме того, каждой семье бойца организована поддержка по принципу «двух ключей» и прикреплены кураторы со стороны правительства региона и со стороны департамента соцзащиты.

    Путин отметил, что это «полное сопровождение».

    Также на встрече были затронуты вопросы модернизации ЖКХ, привлечения новых кадров, вопросы дорожного хозяйства.

    «Практически по каждому направлению уже есть видение, как идти и к чему стремиться?» – уточнил президент.

    «Совершенно справедливо, да», – подтвердил глава региона.

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