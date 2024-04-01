Бывший главный архитектор Сочи осужден по делу о мошенничестве

Бывшего главного архитектора Сочи Ломакина осудили по делу о мошенничестве

Tекст: Алексей Дегтярев

Ломакин признан виновным в двух эпизодах мошенничества и шести эпизодах покушения на мошенничество, его приговорили к восьми годам колонии общего режима, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Также осужден бывший руководитель сочинского департамента архитектуры Сергей Добромыслов, его приговорили к шести годам колонии общего режима. Его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия на три года.

Согласно данным суда, в 2020 году к Ломакину обратился гендиректор строительной компании. Он просил помочь согласовать строительство жилого комплекса на землях лесного фонда в Адлерском районе Сочи.

Ломакин предложил передать ему взятку в размере 75 млн рублей, эти средства он намеревался передать руководителю городского департамента архитектуры Добромыслову, тот должен был оформить разрешительные документы.

В ноябре 2020 года застройщик передал подсудимым 3,7 млн рублей, после чего обратился в правоохранительные органы. Подозреваемых поймали с поличным при получении еще 20 млн рублей.

Ломакина также обвиняли в том, что под предлогом содействия в покупке квартир от застройщика и в оформлении земельных участков он получил от нескольких человек 20 млн рублей, но не выполнил свои обещания.