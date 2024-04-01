Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
Ми-8 совершил незапланированную посадку в Красноярском крае
В Красноярском крае вертолет Ми-8 произвел незапланированную посадку, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Вертолет принадлежит «Ютэйр – Вертолетные услуги», посадка, согласно предварительным данным, была совершена по технической причине около 14.00 по местному времени (10.00 по Москве) в Туруханском районе края, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На борту судна были три члена экипажа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В прокуратуре добавили, что вертолет летел с территории ЯНАО в Туруханск. Проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее в марте в Магаданской области при жесткой посадке Ми-8 погиб человек.