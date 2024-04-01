Ми-8 совершил незапланированную посадку в Красноярском крае

Tекст: Алексей Дегтярев

Вертолет принадлежит «Ютэйр – Вертолетные услуги», посадка, согласно предварительным данным, была совершена по технической причине около 14.00 по местному времени (10.00 по Москве) в Туруханском районе края, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

На борту судна были три члена экипажа. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В прокуратуре добавили, что вертолет летел с территории ЯНАО в Туруханск. Проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в марте в Магаданской области при жесткой посадке Ми-8 погиб человек.