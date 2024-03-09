Эксперт: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

Эксперт Медведев: На заводах БПЛА в Латвии могут случиться короткие замыкания

Tекст: Вера Басилая

Медведев считает неизбежным применение Украиной тактики массовых налетов беспилотников. По словам журналиста, ВСУ будут наносить удары дронами по тылам России или засылать и вербовать диверсантов. Обозреватель предположил, что в рамках подготовки к летнему наступлению ВСУ, которое, по мнению Медведева, несомненно будет, массовые налеты будут повторяться снова и снова, следует из сообщения в Telegram-канале журналиста.

По его словам, важной задачей ВС России и разведки становится выявление заводов по производству БПЛА и их уничтожение, причем, не только украинских заводов.

«Как известно, БПЛА для Украины производят и в Латвии. Кто сказал, что на тамошних заводах не бывает коротких замыканий?» – написал Медведев.

В Минобороны сообщили, что ночью над Ростовской областью силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник самолетного типа, еще несколько – над территориями Белгородской, Курской и Волгоградской областей.

Напомним, Британия и Латвия возглавили «международную коалицию», чтобы создать Киеву «жизненно важные» возможности в области беспилотников. В это объединение планируется включить Германию, Грецию, Данию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Румынию, Северную Македонию, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию и Эстонию.

До этого в феврале поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии.