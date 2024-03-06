Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.2 комментария
Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова
Губернатор Запорожской области Балицкий: Двое сыновей служат в батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне СВО
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на марафоне «Знание. Первые» рассказал, что его старший и средний сыновья служат в добровольческом батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне спецоперации.
По его словам, старший и средний сыновья находятся в батальоне имени Судоплатова, а для него самым тяжелым стало просыпаться утром и смотреть на телефон, проверяя, не поступило ли ужасное сообщение, передает ТАСС.
Касательно информации о недавней попытке покушения Балицкий отметил, что чувствует себя нормально, и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если человек не готов за свое дело отдать жизнь, не нужно его даже начинать.
«Полностью это поддерживаю. Моя жизнь не дороже любого из вас. Любого парня, который сегодня в окопе сидит и защищает нашу Родину. Не дороже жизни какого-нибудь чиновника или учителя. Мы делаем одно большое дело. И на этом пути мы должны быть готовы. И очень важно понять, за что ты в этой жизни жил, за что ты боролся, что останется после тебя», – подчеркнул губернатор Запорожской области.
Также Балицкий посоветовал молодым людям всецело отдаваться своему делу, «пока не получится».
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.