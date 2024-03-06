Балицкий рассказал о службе двух сыновей в батальоне им.Судоплатова

Губернатор Запорожской области Балицкий: Двое сыновей служат в батальоне им. П.А. Судоплатова в зоне СВО

Tекст: Александра Юдина

По его словам, старший и средний сыновья находятся в батальоне имени Судоплатова, а для него самым тяжелым стало просыпаться утром и смотреть на телефон, проверяя, не поступило ли ужасное сообщение, передает ТАСС.

Касательно информации о недавней попытке покушения Балицкий отметил, что чувствует себя нормально, и напомнил слова президента Владимира Путина о том, что если человек не готов за свое дело отдать жизнь, не нужно его даже начинать.

«Полностью это поддерживаю. Моя жизнь не дороже любого из вас. Любого парня, который сегодня в окопе сидит и защищает нашу Родину. Не дороже жизни какого-нибудь чиновника или учителя. Мы делаем одно большое дело. И на этом пути мы должны быть готовы. И очень важно понять, за что ты в этой жизни жил, за что ты боролся, что останется после тебя», – подчеркнул губернатор Запорожской области.

Также Балицкий посоветовал молодым людям всецело отдаваться своему делу, «пока не получится».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение от украинских неонацистов, в том числе города Запорожье.