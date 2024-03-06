Песков назвал российскую демократию лучшей

Продюсер Пугачевой предупредил иноагентов об огромных убытках

Tекст: Кристина Цыцура

По словам продюсера, произведения могут звучать в публичных местах и в СМИ не только в исполнении самих уехавших артистов, но и других, пишет «Московский комсомолец».

«И это очень приличные деньги», – отметил Кобылянский. Поэтому запрет сильно ударит по доходам уехавших звезд эстрады. А также по такому понятию, как гордыня, добавил композитор.

Ранее в Госдуме пообещали подумать над запретом авторских отчислений для иноагентов.