Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.7 комментариев
Памфилова заявила, что России не нужна западная демократия
России не нужна западная демократия, так как там – это власть меньшинства, ЦИК же видит демократию как способ формирования власти, сказала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Ранее газета The New York Times опубликовала мнение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о предстоящих президентских выборах. Газета написала о том, что он якобы назвал выборы президента РФ не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Песков прокомментировал это и сказал, что автор «неправильно абсолютно интерпретировал» его высказывание, передает РИА «Новости».
«Я соглашусь, в том западном понимании – нам этой демократии не нужно… А на самом деле, что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия – не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», – сказала Памфилова на форуме «Территория смыслов».
Глава ЦИК напомнила «расхожее выражение – настоящая демократия стоит дорого». Выборы, по ее словам, это действительно, недешевое удовольствие, «но это и не удовольствие». «Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать», – подчеркнула она.
Памфилова назвала Центральную избирательную комиссию «одним из самых эффективных» ведомств. «С минимальными затратами мы решаем максимально эффективно многие задачи. Я думаю, что многим ведомствам стоит поучиться, как мы это делаем», – подытожила она.