Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?0 комментариев
Президент Аргентины опубликовал новость о будущем визите на Украину
Президент Аргентины Милей без комментариев опубликовал в соцсетях новость о будущем визите на Украину
Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщение СМИ о том, что он собирается посетить летом Украину.
В комментарии к сообщению Милей просто повторил заголовок новости Infobae, не подтвердив ее и не опровергнув. В самом материале Infobae сообщается, что перед поездкой на Украину Милей в Мадриде получит премию имени Хуана де Мариана 2024 года. Уточняется, что вручение премии должно состояться 21 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, Милей сообщил о намерении провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины в 2024 году.