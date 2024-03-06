Президент Аргентины опубликовал новость о будущем визите на Украину

В Совбезе рассказали, что представляет собой «IT-армия Украины»

Помощник секретаря Совбеза Грибков рассказал, что представляет собой «IT-армия Украины»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на территории балтийских стран обучают специалистов-хакеров для осуществления компьютерных атак в отношении информационной инфраструктуры России, так называемая «IT-армия Украины», передает ТАСС.

Грибков отметил, что даже при поддержке с Запада хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих «заказчиков», как уже поступили «созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») и «Аль-Каида» (запрещена в России).

Также помощник секретаря Совбеза подчеркнул, что министерство цифровой трансформации Украины для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах Facebook (запрещен в России) и Telegram публикует сообщения, содержащие оперативные задачи и целеуказания.

Грибков добавил, что украинские официальные лица при этом бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской инфраструктуры.

Кроме того, помощник секретаря Совбеза выразил возмущение тем фактом, что зарубежные СМИ в своих публикациях открыто поддерживают украинских хакеров, «делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки».

Как сообщил Грибков, за прошлый год на Россию совершили около 200 тыс. опасных кибератак, это говорит об их тщательном планировании и причастности зарубежных спецслужб.

По словам Грибкова, подтверждение тому есть в материалах Агентства национальной безопасности США, где Россия заявлена как угроза «региональной безопасности и глобальной стабильности», а украинское направление обозначено «одним из приоритетных в деятельности агентства».

Ранее в Минцифры рассказали, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам со стороны Украины, нагрузка в пиковые моменты составляла до 340 тыс. запросов в секунду.