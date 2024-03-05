По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.9 комментариев
Средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29
Российские средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили украинский МиГ-29 в последние сутки, сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Самолет сбит у поселка Любомировка, уточнило ведомство в своем Telegram-канале. Также перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожено 112 дронов.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 102-й и 128-й бригад теробороны у Водяного (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). ВСУ потеряли до 230 человек, два танка, две боевые бронированные машины, гаубицу «Мста-Б» и машину британского ЗРК Stormer.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии у Садового, Михайловки (Херсонская область) и Малой Токмачки (Запорожская область). У Работино (Запорожская область) отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. На этом направлении украинская сторона потеряла до 25 человек.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили установки ЗРК С-300 у населенного пункта Маяки (ДНР) и ЗРК «Бук» у Воздвиженки (ДНР), пункт управления БпЛА у Новокалиново (ДНР).
С начала СВО уничтожено: 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 305 дронов, 479 ЗРК, 15 360 танков и других боевых бронированных машин, 1233 машины РСЗО, 8299 орудий полевой артиллерии и минометов.