Сотрудник ВВС США задержан за передачу секретных сведений о конфликте на Украине

Tекст: Ольга Никитина

Согласно данным ведомства, Слейтер, работавший в стратегическом командовании вооруженных сил США (US STRATCOM) на базе ВВС Оффат в штате Небраска, был задержан 2 марта. В период с августа 2021 года по апрель 2022-го Слейтер, как заявили в Минюсте США, обладал доступом к секретной информации, пишут «Ведомости».

Засекреченная информация о национальной обороне США передавалась, как утверждают в ведомстве, пользователю платформы онлайн-знакомств, зарегистрированной как женщина, проживающая на Украине. Сообщается, что данный пользователь в переписке называл Слейтера «тайным любовным информатором» и «секретным агентом» и просил прислать информацию конфиденциального характера.

До работы в US STRATCOM Слейтер служил в американской армии и ушел в отставку в звании подполковника, добавляет «Коммерсант».

Как сказано в обвинительном заключении, Слейтер присутствовал на брифингах стратегического командования по вопросу конфликта между Россией и Украиной и отправлял своей «собеседнице» секретную информацию, «в том числе о военных объектах и российском военном потенциале».

Первое судебное заседание по делу против Слейтера назначено на вторник, 5 марта. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В декабре сообщалось, что сотрудник испанской разведки, арестованный за предполагаемую передачу секретной информации США, ранее занимался вопросами, связанными с Россией.