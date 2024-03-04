Медведев поговоркой про ежа описал подрывную работу США

Tекст: Ольга Никитина

Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», предложил представить ситуацию, когда в мире возникла группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США. «И эта группа стран решила, как говорится на русском языке – грубо, но образно – засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам», – приводит его слова ТАСС.

«Русский язык хорош в этом смысле», – отметил Медведев.

Примерами такого воздействия стали бы попытки раскачивать внутреннюю ситуацию в США через поддержку разного рода гражданских инициатив, сказал зампред СБ России. Одновременно с этим, по его словам, расставлялись бы вокруг США военные базы с ударным вооружением. Кроме того, велась бы работа на идеологическом направлении, шло фальсифицирование истории, отметил он.

В этом, как подчеркнул Медведев, заключается «природа политического режима Соединенных Штатов». Подобная активность против США, по его словам, наткнулась бы на жесточайшее противодействие со стороны Вашингтона и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0.

Также Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.