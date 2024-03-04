  • Новость часаЗахарова: Денацификация Германии еще не завершена
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    Запад пожалел о провале Стамбульских соглашений
    Эксперт: Западные ракеты могут перевозить на Украину в разобранном виде гражданским транспортом
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    На месте подрыва ж/д моста в Самарской области нашли еще одну бомбу
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    Евросоюз намерен ограничить поставки российского СПГ
    Орбан: В украинском конфликте не будет победителей
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Ядерное предупреждение Путина оказалось резким

    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    15 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 14:34 • Новости дня

    Медведев поговоркой про ежа описал подрывную работу США

    Tекст: Ольга Никитина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поговоркой про ежа описал методы, которые использует американская сторона для воздействия на другие страны.

    Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые», предложил представить ситуацию, когда в мире возникла группа стран, которая ставит своей задачей добиться исчезновения США. «И эта группа стран решила, как говорится на русском языке – грубо, но образно – засунуть ежа под голый зад Соединенным Штатам», – приводит его слова ТАСС.

    «Русский язык хорош в этом смысле», – отметил Медведев.

    Примерами такого воздействия стали бы попытки раскачивать внутреннюю ситуацию в США через поддержку разного рода гражданских инициатив, сказал зампред СБ России. Одновременно с этим, по его словам, расставлялись бы вокруг США военные базы с ударным вооружением. Кроме того, велась бы работа на идеологическом направлении, шло фальсифицирование истории, отметил он.

    В этом, как подчеркнул Медведев, заключается «природа политического режима Соединенных Штатов». Подобная активность против США, по его словам, наткнулась бы на жесточайшее противодействие со стороны Вашингтона и вполне могла закончиться Карибским кризисом 2.0.

    Также Медведев заявил, что оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего.

    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    1 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие офицеры, обсуждавшие атаку на Крымский мост на ставших публичными аудиозаписях, тщательно и с деталями обсуждали возможность ударов по объекту, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Немцы обсуждали удары по российской территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирали объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред России и ее жителям, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все-таки наши извечные противники – немцы – снова превратились в заклятых врагов», – отметил он. Также зампред Совбеза подчеркнул, что обсуждавшие возможный удар офицеры Германии не забыли упомянуть «лживую риторику о неучастии Германии в конфликте».

    «Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю», – добавил Медведев. Затем он привел стихотворение советского поэта и прозаика Константина Симонова, написанное в ходе Великой Отечественной войны в 1942 году «Убей его!» и лозунг тех же времен «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора. Один из них оказался командующим ВВС Германии.

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    2 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    В США заявили, что Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Responsible Statecraft: Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft.

    По данным газеты, сдвиг в позиции Украины указывает на то, насколько отчаянной становится ситуация для ее военных, которые недавно спешно бежали из Авдеевки, передает РИА «Новости».

    Также Коннор напомнил о недавнем заявлении главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира».

    Издание также отмечает, что отсутствие военной помощи со стороны США сильнее подталкивает Киев к обсуждению мирного урегулирования конфликта.

    Ранее в США резко отреагировали на требование Киева о поддержке.

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    4 марта 2024, 01:22 • Новости дня
    Вице-президент США: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев

    Вице-президент США Камала Харрис: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев

    Вице-президент США: Погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон работает над организацией морского коридора для поставок гуманитарной в сектор Газы, а также планирует сбрасывать продукты и лекарства с воздуха, заявила вице-президент США Камала Харрис. По словам Харрис, сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных», она признала, что «погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев».

    «Вчера мы сбросили первую партию гуманитарной помощи. США продолжат делать это. И мы продолжим работать над новым морским маршрутом для поставок помощи», – приводит слова Харрис ТАСС.

    Она подчеркнула, что Израиль «должен открыть новые контрольно-пропускные пункты», перестать вводить «ненужные ограничения» на поставку помощи и гарантировать, что «базы гуманитарных сотрудников и конвои не будут становиться целями» атак.

    По словам Харрис, с Белом доме известно, что сейчас палестинцы вынуждены «есть листья или корм для животных» и что «женщины рожают детей в условиях минимальной медицинской помощи или полного ее отсутствия».

    «Дети умирают от недоедания и обезвоживания. Я уже неоднократно говорила, что погибло слишком много ни в чем не повинных палестинцев», – сказала вице-президент США.

    Она напомнила об инциденте с обстрелом жителей Газы, которые пришли за гуманитарной помощью – тогда погибло больше 100 человек и почти 1000 получили ранения.

    «Всего несколько дней назад мы видели, как голодные, отчаявшиеся люди приблизились к грузовикам с помощью для того, чтобы взять продукты для своих семей,.. и их встретили стрельбой и хаосом», – сказала Харрис.

    Ранее сообщалось, что в Белый дом в обход решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху приехал бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц. Он должен встретиться с Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном, после чего отправиться в Лондон. Тема переговоров не разглашается.

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    3 марта 2024, 23:26 • Новости дня
    Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Маску, что целью создания НАТО было противодействие России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Латвии Эдгардч Ринкевичс ответил американскому миллиардеру Илону Маску, поддержавшему идею о роспуске НАТО после распада Организации Варшавского договора, напомнив, что Североатлантический альянс создавали для противодействия «врагам свободного мира».

    «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира», – написал Ринкевичс в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), которая принадлежит Маску, передает РИА «Новости».

    Ранее Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить, поскольку потом у альянса начался «экзистенциальный кризис». Однако, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, НАТО выбрал политику расширения блока, из-за чего требовался враг, необходимый для оправдания ее существования.

    «Действительно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с высказыванием Сакса Маск.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер» для обеспечения безопасности России. 



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    2 марта 2024, 10:49 • Новости дня
    Врачи дали прогноз по здоровью Байдена

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сочетание нейродегенеративного заболевания у Джо Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз у пациента и требует постоянного комплексного лечения, считают опрошенные врачи.

    После обследования выяснилось, что Байден страдает от «обструктивного апноэ во сне», которое может привести к ухудшению памяти, снижению работоспособности, рассеянности, сонливости в дневное время и ухудшению интеллекта, передает ТАСС.

    Также у Байдена диагностировали гиперлипидемию, мерцательную аритмию, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит, это следует из опубликованного заключения его терапевта.

    Врач-кардиолог отметил, что нарушение ритма сердца, диагностированное у Байдена, может приводить к сосудистым катастрофам.

    Кроме того, как заявил врач-психиатр, особенности поведения, мимики, речи, когнитивных функций, таких, как у Байдена, могут говорить о прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях.

    Ранее врач перечислил болезни Байдена после обследования.

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    2 марта 2024, 08:56 • Новости дня
    В США извинились перед Ираком за удар по территории

    Глава МИД Ирака Хусейн заявил об извинениях США за удар по территории страны

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом принес извинения Ираку за удар по его территории в начале февраля, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

    По его словам, Вашингтон не предупреждал Ирак во время нападений на иракские силы безопасности, а затем официальный представитель в США принес извинения в связи с этой ситуацией, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Пентагона, американские войска в ходе ударов по районам Ирака и Сирии ликвидировали 40 боевиков.

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    2 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    МИД Ирака заявил, что сотрудничающие с Россией компании не получали предупреждений от США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Работающие с Россией компании из Ирана не получали никаких предупреждений от США в связи с санкциями, российские компании активно ведут работу в Ираке, заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн.

    «До сих пор мы не подпадали под них (под санкции), никакая конкретная сторона с нами не связывалась по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Хусейна.

    Ранее сообщалось, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле предупреждают турецкие компании о последствиях сотрудничества с Россией.

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    3 марта 2024, 23:04 • Новости дня
    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ

    США решили закупить 1 тыс. беспилотных истребителей с ИИ за 6 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    ВВС США разрабатываю программу по производству около тысячи беспилотных истребителей, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

    Бюджет программы оценивается в 6 млрд долларов, на эту сумму Пентагон рассчитывает заказать 1 тыс. беспилотных истребителей, сообщат ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Отмечается, что сотни дронов могут поступить на вооружение американских ВВС в течение следующих пяти лет.

    Контракт на разработку и производства беспилотников может достаться компаниям Anduril Industries, Boeing, General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

    Беспилотные истребители должны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажами, например истребители F-35 и бомбардировщики B-21.

    Кроме того, они смогут нести собственное вооружение, наносить удары по другим самолетам и целям на земле, а также выполнять разведывательные функции.

    Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация приступает к изготовлению установочной партии беспилотных летательных аппаратов военного назначения.

    По его словам, по военным беспилотникам есть несколько направлений, начиная от беспилотника воздушного старта и заканчивая тяжелым ударным беспилотником аэродромного базирования.

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    3 марта 2024, 22:42 • Новости дня
    Бывший министр обороны Израиля приехал в Вашингтон в обход Нетаньяху

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц прибыл в США для встречи с Харрис и Блинкеном без согласования с премьером Беньямином Нетаньяху

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший министр обороны Израиля Бенни Гануц, который в составе чрезвычайного правительства Израиля получил пост министра без портфеля, прибыл в США для проведения ряда встреч, в том числе с американским вице-президентом Камалой Харрис и главой госдепа Энтони Блинкеном без согласования с главой правительства Беньямином Нетяньяху.

    «Министр в военном кабинете Бенни Ганц прибыл в США в преддверии серии встреч с высокопоставленными чиновниками», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times of Israel.

    Отмечается, что Ганц отправился в Вашингтон без одобрения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из-за чего тот пришел в ярость и поручил израильскому посольству в Вашингтоне не помогать Ганцу в организации встреч.

    После переговоров в Вашингтона Ганц планирует отправиться в Лондон для встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

    Тема переговоров и их статус не уточняется.

    Ранее глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн сообщил, что Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы.

    По его словам, такая позиция возникла когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями.

    Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен.

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    4 марта 2024, 13:49 • Новости дня
    Медведев назвал Зеленского «актеришкой комедийного сериала»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский – это «актеришка комедийного сериала», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Враги России сознательно подменяют понятия, захват Украины Западом называют «освобождением от русской диктатуры», а насаждение и поддержку «ублюдочного неонацистского режима» – поддержкой демократии и свободы, сказал Медведев, передает ТАСС.

    Он также отметил, что этот режим создал украинский президент Владимир Зеленский, и назвал его «актеришкой комедийного сериала».

    Российские усилия для сохранения общерусского пространства подаются как «российская интервенция и оккупация», заключил Медведев.

    Ранее Медведев называл Зеленского «бандеровским чучелом».

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    4 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Медведев: Чужой земли России не надо, но от своего никогда не отступится

    Tекст: Ольга Никитина

    Оппоненты Москвы должны зарубить себе на носу, что нашей стране чужой земли не надо, но Россия никогда не отступится от своего, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда – так было, и так будет», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало на лекции на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые».

    Медведев отметил, что сейчас строится будущее нашей страны, которая сегодня выполняет в глобальном мире судьбоносную миссию. Он выразил уверенность, что эта миссия будет исполнена.

    Стратегические границы того или иного государства, по словам зампреда Совбеза России, прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь.

    Россия, по словам Медведева, после распада СССР сохранила со своими соседями выгодную торговую кооперацию и комфортное межчеловеческое общение, не диктует этим странам свою политическую волю и не угрожает санкциями. «Мы, наоборот, друг к другу прислушиваемся, стараемся всегда в самом широком контексте учитывать глубинные интересы», – отметил он.

    Также Медведев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский – это «актеришка комедийного сериала».

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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