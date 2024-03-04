Мексика опровергла подачу заявки на вступление в БРИКС

МИД Мексики опроверг подачу заявки на вступление в БРИКС

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении МИД страны в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что Мексика с интересом наблюдает за развитием объединения из-за «экономического веса входящих в него государств», а также в связи с тем, что страна поддерживает двусторонние отношения с государствами-членами, передает ТАСС.

В СМИ ранее появились сообщения, что страна намерена присоединиться к БРИКС уже в 2024 году.

Президент Владимир Путин отмечал ранее, что в 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатели G7 опустятся до 20%.