В условиях стратегической вилки Запада из двух плохих вариантов российский президент пытается донести до бывших партнеров мысль о том, что вариант с вводом войск хуже. А значит, если они хотят жить, то им придется начать постепенно смиряться с российской победой в СВО.0 комментариев
Мексика опровергла подачу заявки на вступление в БРИКС
МИД Мексики опроверг подачу заявки на вступление в БРИКС
Мексика не просила о вступлении в группу БРИКС, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
В сообщении МИД страны в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что Мексика с интересом наблюдает за развитием объединения из-за «экономического веса входящих в него государств», а также в связи с тем, что страна поддерживает двусторонние отношения с государствами-членами, передает ТАСС.
В СМИ ранее появились сообщения, что страна намерена присоединиться к БРИКС уже в 2024 году.
Президент Владимир Путин отмечал ранее, что в 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатели G7 опустятся до 20%.