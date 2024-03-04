Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.0 комментариев
ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
Кимаковский: ВСУ подтянули под Авдеевку резервы для удержания линии обороны
Украинские войска перебросили к селу Бердычи под Авдеевкой резервные подразделения в попытках удержать линию обороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУ перебросили под Бердычи несколько подразделений, надеясь удержать линию обороны, передает ТАСС.
Кимаковский уточнил, что противник несет большие потери на этом участке фронта.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие группировки «Центр» из РСЗО «Град» уничтожили точку сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.