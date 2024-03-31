Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
Во Львовской области загорелся объект критической инфраструктуры
Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о пожаре на объекте инфраструктуры
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области после ночных взрывов, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
По его словам, во время воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры, после чего начался пожар, было разрушено административное здание, передает РИА «Новости».
Ранее взрывы были слышны в Одессе на юге Украины.