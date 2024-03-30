Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»

Tекст: Александра Юдина

Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

