Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.
Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».
По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.
При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.
Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.
Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.
Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.
Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ