Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.6 комментариев
Над референдумом о независимости Техаса пообещали работать 150 политиков
DMS: Более 150 политиков Техаса обещают работать над референдумом о независимости штата
Более 150 политиков Техаса подписали документ, обязующий ставить интересы штата превыше интересов любой нации или политического образования, в документе содержится и обещание в случае избрания продвигать закон о референдуме о независимости Техаса, сообщает издание Dallas Morning News.
Как говорится в публикации издания, обязательство требует от кандидатов пообещать, что в случае избрания они будут ставить интересы Техаса выше любых других интересов, а кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства, если жители будут в этом заинтересованы, передает РИА «Новости».
Dallas Morning News сообщает, что на текущий момент документ подписали более 150 политиков.
Издание также подчеркивает, что такую риторику якобы «широко поддерживают крайне правые», а среди подписантов документа кандидаты в Палату представителей Митч Литтл и Дарен Мейс.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.