Над референдумом о независимости Техаса пообещали работать 150 политиков

DMS: Более 150 политиков Техаса обещают работать над референдумом о независимости штата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в публикации издания, обязательство требует от кандидатов пообещать, что в случае избрания они будут ставить интересы Техаса выше любых других интересов, а кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства, если жители будут в этом заинтересованы, передает РИА «Новости».

Dallas Morning News сообщает, что на текущий момент документ подписали более 150 политиков.

Издание также подчеркивает, что такую риторику якобы «широко поддерживают крайне правые», а среди подписантов документа кандидаты в Палату представителей Митч Литтл и Дарен Мейс.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.