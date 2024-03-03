Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

«Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день», – добавил Медведев.

Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.