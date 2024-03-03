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    ВС России сорвали попытку ротации ВСУ под Угледаром
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    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня

    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров Бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как Божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (42)
    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (7)
    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Вован и Лексус оценили запись беседы военных ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношения к публикации беседы военных ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что ознакомились с записью переговоров немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, но не причастны к ней.

    Столяров в беседе с ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что им был интересен этот разговор. По его словам, они с Кузнецовым собираются использовать какую-то фактуру для «дальнейших творческих идей».

    Ранее в Минобороны Германии сообщили агентству DPA, что внутренний разговор немецких военных о возможной атаке на Крымский мост был перехвачен.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (5)
    2 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных

    DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен

    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен, заявили агентству DPA в Минобороны Германии.

    Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    2 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных

    Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»

    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

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    2 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Депутат ФРГ назвал цель публикации разговора немецких военных

    Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Запись разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту опубликована, чтобы не допустить поставки ракет Taurus на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».

    Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    2 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии не исключило прослушки внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Германии выражает серьезную обеспокоенность из-за обнародования в российских СМИ записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост, не исключают прослушку внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС, пишет Der Spiegel.

    По данным журнала, есть подозрение насчет того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, Бундесвере или даже Минобороны Германии российской стороной, передает ТАСС.

    Отмечается, что в оборонном ведомстве Германии признают подлинность записи. По первоначальной оценке, подделку с помощью использования искусственного интеллекта исключили.

    Также первоначальный анализ записи свидетельствует, что офицеры ВВС ФРГ были довольно неосторожны при обсуждении – виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а на относительно легко прослушиваемой платформе WebEx.

    Кроме того, как уточняет журнал, как минимум один из участников встречи находился в Сингапуре и, вероятно, использовал свой мобильный телефон.

    Примечательно, что в этом случае ему пришлось бы использовать зашифрованную линию связи, как того требуют правила Бундесвера.

    При этом в оборонном ведомстве проводится множество виртуальных встреч через WebEx, поэтому Бундесвер, по мнению Der Spiegel, должен опасаться, что российская сторона могла получить доступ к дополнительной внутренней информации.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



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    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


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      5 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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