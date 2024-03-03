Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
Журналист Кеппель: Офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией
Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем Youtube-канале.
По его словам, подобными разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну, и они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью, передает РИА «Новости».
Кеппель раскритиковал военных за легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.
Он добавил, что нет никакого осознания огромной опасности сложившейся ситуации.
Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.
В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.