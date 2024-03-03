Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.0 комментариев
В ингушском Карабулаке ликвидировали шесть боевиков
Шесть боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе контртеррористической операции в городе Карабулаке в Ингушетии, сообщили в оперативных службах региона.
Как уточнил источник, предварительно, шесть боевиков ликвидированы, идет осмотр места и установка личностей, передает ТАСС.
В оперативных службах добавили, что спецоперация в городе завершена, но действие режима контртеррористической операции продолжается.
В воскресенье сообщалось, что в Карабулаке в Ингушетии идут мероприятия по нейтрализации боевиков.
2 марта в Ингушетии ввели режим КТО в границах четырех улиц Карабулака – Осканова, Рабочей, Набережной и Джабагиева.
Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.