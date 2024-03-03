Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Москвичам пообещали гололедицу и до плюс четырех градусов в воскресенье
Гидрометцентр: Переменная облачность, гололедица и до плюс четырех градусов ожидается в Москве в воскресенье
Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до плюс 4 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.
По сообщению ведомства, днем в Москве прогнозируют 2-4 градусов тепла, ночью похолодает до минус восьми, возможна гололедица.
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах от нуля до плюс пяти градусов, ночью опустится до минус 10 градусов, передает ТАСС.
Ветер ожидается юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.
Ранее москвичам пообещали весеннюю погоду во второй декаде апреля.