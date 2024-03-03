Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Двое жителей ДНР погибли из-за обстрелов ВСУ на прошедшие сутки
Украинские войска за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР, два мирных жителя погибли
Украинские войска за прошедшие сутки 12 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли два мирных жителя, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«12 фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц», – приводит сообщение представительства ТАСС.
В результате ударов повреждено три жилых дома, один объект гражданской инфраструктуры.
Отмечается, что на горловском направлении зафиксировано семь обстрелов, на донецком – пять. Всего украинские военные выпустили по республике 34 единицы различных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов, повредив линию электропередачи. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.